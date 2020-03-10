9 марта около 9.30 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь по ул.Терешковой.

В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.