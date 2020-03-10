9 марта около 9.30 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь по ул.Терешковой.
В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается,
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В Росси горел жилой дом
10.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
9 марта около 9.30 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь по ул.Терешковой.
В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается,
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9 марта около 9.30 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь по ул.Терешковой. В результате...
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