Изъятие и предоставление земельных участков

Источник материала: Клiч Радзiмы

Недавно в малом зале районного исполнительного комитета прошел семинар о соблюдении норм, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков».

В мероприятии приняли участие главные специалисты отдела землеустройства, председатели сельских исполнительных комитетов, управляющие делами сельских исполнительных комитетов.

В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы: о порядке выдачи документа, удостоверяющего право на земельный участок гражданину, имеющему земельный участок в пользовании для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства либо получившему по наследству (или в результате купли-продажи, мены, дарения, иной сделки) такой дом или квартиру; о порядке предоставления земельного участка гражданину для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, строительства (установки) временных индивидуальных гаражей, обслуживания принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании капитального строения (здания, сооружения); о порядке предоставления земельного участка гражданину для огородничества, для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, а также поговорили о порядке предоставления земельного участка гражданину для ведения личного подсобного хозяйства.

В завершении семинара перед присутствующими выступил старший инженер Шарковщинского РОЧС Н. В. Маркушенок. Он довел информацию о необходимости проведения обследований территорий, в целях наведения порядка на земле (в том числе в пустующих, ветхих, аварийных (неиспользуемых) зданиях и сооружениях) в сельских населенных пунктах и подготовки к пожароопасному весенне-летнему периоду 2020 года.

Елена АНАНИЧ.