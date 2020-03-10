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Тренер минского «Динамо» Гуренко: «Я никогда не надеюсь на удачу»

10.03.2020 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (1:2) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси, рассказал о надеждах, вспомнил свое итальянское прошлое и поспорил с журналистом. Слова тренера передает корреспондент «Трибуны».


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Как говорится, первый тайм мы проиграли. Доволен ребятами, их самоотдачей. Да, мастерства немножко не хватает, но оно не приходит за один день. Через четыре дня у нас будет второй тайм. Поэтому надо подготовиться. Думаю, и борисовчане будут играть по результату. Знаю, что в футболе все возможно, поэтому все зависит только от нас. БАТЭ забил два, почему бы нам не забыть столько же или больше?

— Почему вне заявки остался Горопевшек?

— У него три матча дисквалификации в Украине. Видно, они передались и на наш чемпионат. В федерации мне сказали, что из-за этого он не имеет права играть. Не будь этого, он бы однозначно был в составе.

— Как восстанавливаются Бручич и Бахар?

— Ваня уже рвался в бой. Придержали его: не дай бог он снова надорвется. Решили выждать паузу в четыре дня. Он парень боевой. Вижу, как горит желанием выйти на поле. Не за горами игра сборной, а он один из кандидатов. Поэтому я решил попридержать его на этот матч.

— Сегодня «Динамо» сыграло очень организованно. На что обращали внимание перед матчем? Что просили от футболистов?

— Сыграть организованно.

— Шикавка хорошо открывался между Настичем и Филипенко. Акцентировали внимание на этом?

— Конечно. Думаю, БАТЭ готовился к нам, как и мы к ним. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Считаю, сегодня мастерство игроков и удача были на стороне БАТЭ. У нас были хорошие моменты, но не хватило удачи. Ребята не заслуживали поражения.

— 14 марта будете надеяться на удачу, которая прилетит в вашу сторону, или сделаете перестановки в составе?

— Чтобы вы лучше понимали, я никогда не надеюсь на удачу. Если вы сегодня были на футболе и смотрели матч, то мне не стыдно за моих ребят, которые показали хорошую игру. Самое главное, у нас есть потенциал к росту. По различным причинам не играли еще пять человек, которые могут нас усилить. Я смотрю вперед, а не под ноги. Готовлю команду к чемпионату, а не к одному поединку.

В 2000-м мы вылетели из Кубка, проиграли 1:4, приехали болельщики, сыграли ужасно. Но тогда «Рома» стала чемпионом. Надо смотреть в будущее. Если вам не понравилась игра, смотрите европейские чемпионаты. Сегодня мне очень понравился накал борьбы. Обе команды играли достаточно хорошо. Для старта сезона сегодня был неплохой матч. Если можете лучше, выйдите и покажите.

Все, что мы наигрывали, сработало. Если вы не видели, сколько мячей мы отобрали в центральной зоне, как выбегали, сколько эпизодов было. Я понимаю, вы специалист, поэтому… Давайте следующий вопрос.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Вы говорили, что хотите видеть тот футбол, в который сейчас играет «Ливерпуль». Клопп говорил, что его учителем был Сакки. Можно ли сказать, что вы смотрите на итальянцев?

— Знаете, что я тоже у Сакки… Вы не в курсе?

— В курсе.

— О чем в курсе?

— Что вы работали с Капелло.

— А с кем еще?

— Капелло.

— И с Сакки тоже. В «Парме» он тренером был. Сегодня узнал?

— Знал.

— Невозможно никакого тренера копировать. Я прививаю современный футбол.

— Можете очертить принципы, на которых будет строиться игра «Динамо»?

— Это мои принципы. Вы их знаете? Это очень долго рассказать. Вы хотите, чтобы я за минуту все рассказал? Ты все равно ничего не поймешь. В прошлом году ты говорил, что мы играем в три защитника, а на деле — в четыре. Было такое?


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Довольны ли центральными защитниками в компоненте начала атаки?

— Cаша Чиж много ошибался, да и у Швецова, как вы знаете, это не лучшее качество. Понятно, что над этим компонентом надо работать. А так мы не допускали много ошибок. Два микроэпизода. Конечно, класс игроков сказался. Они забили два мяча, практически не имея стопроцентных моментов. Я считаю, по имевшимся возможностям мы были ближе к победе. Но это футбол.

— Почему на замену не вышел Билоног?

— Потому что посчитал, что Ким посильнее выглядит. Мне понравилось, как он вошел в игру. Защитники БАТЭ высокорослые, а Ким юркий, с хорошим дриблингом и скоростью, поэтому решил его выпустить. Считаю, он удачно вошел, — сказал Гуренко.

Ответный матч пройдет 14 марта на «Борисов-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (1:2) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси.
 
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