Поздравили ветерана

Представители Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и председатель районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина поздравили с Днем защитников Отечества участника Советско-финской и Великой Отечественной войн, в годы войны авиационного техника 909-го истребительного авиационного полка 1-й Воздушной армии, ныне инженера-полковника войск связи в отставке Петра Егоровича Вардомацкого.

Петр Егорович родился 8 апреля 1919 года в селе Новое Ртищево Толочинского района Витебской области, но потерялась метрика, поэтому мальчика определили к 1920-му г.р. Отец был крестьянин, ушел из жизни, когда Петру было 13 лет. В семье их было три брата: Павел (1918 г.р.), Петр (1919 г.р.) и Алексей (1920 г.р.) — все сражались на фронтах Великой Отечественной и вернулись живыми. Петр Егорович награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и многими другими медалями.

Ветеран с радостью пообщался с гостями, рассказал о своем военном прошлом и поблагодарил за внимание.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.







