В этом году Межрайонная Смолевичская организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» отмечает пятилетие сотрудничества с Центральной библиотечной системой Смолевичского района.

Благодаря помощи директора библиотечной системы Светланы Червоненко в 2015 году для членов «БелТИЗ» создан литературный клуб «Вдохновение». В рамках работы клуба проходят теплые, за чашкой чая встречи с интересными людьми Смолевиччины: поэтами и писателями, врачами и юристами, организовываются тематические выставки декоративно-прикладного искусства. В рамках работы клуба для слабовидящих его участники презентуют свои новые произведения — стихи и прозу, и просто проводят время в кругу добрых друзей..

Пользуясь случаем, Межрайонная Смолевичская организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества, а женщин — с грядущим Международным женским днем! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и новых творческих открытий!

Наталья ЩЕРБАКОВА, председатель межрайонной Cмолевичской организации ОО «БелТИЗ».