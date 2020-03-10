Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»

Источник материала: Газета Авангард

В рамках первого этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с юными спасателями провели профилактические мероприятия в магазине «Евроопт» и в кинотеатре «Крыница» города Буда-Кошелево.





Основной акцент проводимых мероприятий делался на обучение граждан правильным действиям в различных чрезвычайных ситуациях, а также доведение информации, что такое сигнал «Внимание всем!» и как себя вести, услышав звук сирены.

В игровой форме граждане вспоминали правила поведения при пожаре в местах с массовым пребыванием людей, правила поведения в толпе, вызывали спасателей, вспоминали алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, искали опасные места в квартире, а также знакомились с мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом». А на площадке «Проведи время с пользой» ребята вместе с родителями проходили тест по безопасности от героев мультфильма «Волшебная книга». За обучение правилам безопасности родители получили благодарности, а дети — тематическую наглядно-изобразительную продукцию.















