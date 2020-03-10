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Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»

10.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках первого этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с юными спасателями провели профилактические мероприятия в магазине «Евроопт» и в кинотеатре «Крыница» города Буда-Кошелево.

Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»

Основной акцент проводимых мероприятий делался на обучение граждан правильным действиям в различных чрезвычайных ситуациях, а также доведение информации, что такое сигнал «Внимание всем!» и как себя вести, услышав звук сирены.

В игровой форме граждане вспоминали правила поведения при пожаре в местах с массовым пребыванием людей, правила поведения в толпе, вызывали спасателей, вспоминали алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, искали опасные места в квартире, а также знакомились с мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом».  А на площадке «Проведи время с пользой» ребята вместе с родителями проходили тест по безопасности от героев мультфильма «Волшебная книга». За обучение правилам безопасности родители получили благодарности, а  дети — тематическую наглядно-изобразительную продукцию.

Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»
Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»
Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»
Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»
Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»
Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»
Стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»

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В рамках первого этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным...
 
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