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Как минчанин «заработал» на аренде чужих квартир

10.03.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин снимал квартиры на сутки и незаконно сдавал их в длительную аренду. После получения предоплаты мужчина исчезал. О расследовании мошеннической схемы написал СК в своем Telegram-канале.

В ноябре 2019 года 26-летний обвиняемый арендовал две квартиры в Минске. После этого мужчина разместил объявления в интернете о сдаче квартир в аренду по цене ниже рынка.

«Мужчина показывал потенциальным арендаторам квартиры и говорил, что они пользуются большим спросом, и, чтобы получить преимущество перед другими, необходимо внести задаток или же плату за один или несколько месяцев. Обвиняемый получал деньги, составлял договор задатка, чтобы не вызвать подозрение, а потом переставал выходить на связь» — сообщили в СК.


Кроме того, следствие выяснило, что в сентябре прошлого года обвиняемый разместил в интернете объявление о даче денег в долг под залог. На объявление отозвался парень, который занял 1,5 тысячи долларов США под залог криптовалюты на указанную сумму. В дальнейшем, когда потерпевший вернул долг, обвиняемый залог в виде биткоинов не вернул.

Всего мужчина завладел деньгами 16 граждан на общую сумму более восьми тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет realt.by
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минчанин снимал квартиры на сутки и незаконно сдавал их в длительную аренду. После получения предоплаты мужчина исчезал. О расследовании мошеннической...
 
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