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Глобальный женский форум собрал более 4 000 участниц

10.03.2020 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Глобальный женский форум собрал более 4 000 участниц
Фото из открытых источников

7 марта в Минске с успехом прошел первый Глобальный женский форум. Мероприятие побило рекорд по количеству среди женской аудитории: вдохновиться историями успеха пришло более 4 000 представительниц прекрасного пола.

Форум длился 9 часов. Ведущие в СНГ бизнес-тренеры и психологи открыто говорили на такие темы, как бизнес, красота, психология, воспитание детей, отношения и сексуальность. Хедлайнером стала Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель, политик. Она заряжала аудиторию своими личными историями, призывала верить в себя и действовать. Рассказывала анекдоты и просила женщин научиться шутить. Она говорила забыть о возрасте и не отказываться от своих желаний, начинать заниматься любимым делом или хобби в любом возрасте, искать себя и поставить на первое место в иерархии интересов самореализацию, и только потом - семью и увлечения. «Измените мышление и изменится ваша реальность. Это один из законов Вселенной. Я не знаю, как, но он работает!», - вдохновляла Ирина ХАКАМАДА.

Задача женщины – быть счастливой!

На форуме в Минске впервые выступили Светлана Керимова, владелица международной сети центров развития для женщин Woman Insight, и Дмитрий Карпачев, психолог, писатель, телеведущий Украины. Светлана Керимова открывала форум: участницы смело задавали порой очень деликатные вопросы. Дмитрий Карпачев покорил женщин с первых минут, произнеся самую важную фразу: «Главная задача женщины – быть счастливой!». Зал то и дело взрывался аплодисментами, так сильно откликались женщинам идеи психолога. Из числа белорусских спикеров на форуме выступила основатель Высшей женской школы Zere.by, международный тренер, Светлана Зере, которая рассказала о том, как женщине найти свое предназначение.

«Есть много тем, которые интересны женщинам, а мужчинам – нет. На нашем бизнес-мероприятии в 2019 году 50% аудитории были женщины. Это натолкнуло на идею провести форум для женщин. Задать тематику и пригласить спикеров, которые интересны именно женской аудитории. Мы прогнозировали успех, рассчитывали собрать 3 000 участниц. Результат превзошел ожидания: было продано более 4 000 билетов. Это дает надежду, что форум обретет статус ежегодного», - прокомментировали организаторы Глобального женского форума, создатели форумов «Бизнес-Пробуждение».

Как совместить карьеру и семью

Про то, как совместитель карьеру и семью, найти баланс и все успевать с участницами форума поделились три белорусские бизнес-леди - Лариса Пекурова, владелица сети клиник женского здоровья EVACLINIC, Ольга Томина, топовый визажист Беларуси, основатель студии и школы макияжа ANATOMIA, и Галина Корсак, владелица сети французских пекарен «Бриошь».

«За годы поддержки женского предпринимательства мы поняли, что для любой бизнес-леди важна не только внутренняя мотивация, важны успешные примеры и реальные истории тех, кто уже имеет опыт в бизнесе. Поэтому мы с радостью поддержали форум и выступили его генеральным партнером. Событие получилось не только масштабным, но полезным и вдохновляющим. Уверен, после форума число женщин в бизнесе увеличится. Я желаю женщинам-предпринимателям удачи, а наш банк всегда будет рядом, чтобы оказать помощь», отметил Андрей БРИШТЕЛЕВ, Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк».

Сюрпризом от организаторов стал показ одежды белорусских дизайнеров, в котором в качестве моделей по подиуму ходили известные белоруски – певица Искуи Абалян, пловчиха Александра Герасименя, телеведущая Юлия Курьян-Костюкевич, дизайнер одежды Ирина Бойтик и другие.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущие в СНГ бизнес-тренеры и психологи открыто говорили на такие темы, как бизнес, красота, психология, воспитание детей, отношения и сексуальность.
 
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