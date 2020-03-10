В субботу, 14 марта, в городском Доме культуры пройдет праздник-конкурс «Таланты Ганцевщины».
Начало мероприятия в 10.00
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Дом культуры приглашает на праздник-конкурс «Таланты Ганцевщины»
10.03.2020 10:00 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В субботу, 14 марта, в городском Доме культуры пройдет праздник-конкурс «Таланты Ганцевщины».
Начало мероприятия в 10.00
(Visited 4 times, 4 visits today)
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В субботу, 14 марта, в городском Доме культуры пройдет праздник-конкурс «Таланты Ганцевщины». Начало мероприятия в 10.00
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