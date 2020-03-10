На Вороновщине березовик уже созрел

Источник материала: Вороновская газета





Сокодвижение у берез в нынешнем году началось на две недели раньше обычного.

— Движение березового сока только начинается. Это всегда долгожданный, но непредсказуемый момент, — рассказывает заместитель директора ГЛХУ «Лидский лесхоз» Чеслав Борко. — Чем теплее, тем короче сезон заготовки. И как долго на этот раз он продлится, прогнозировать сложно. Если в течение марта не будет «минуса» в ночные часы и не будет большого «плюса» в дневные, сроки сбора могут растянуться на месяц. Если же придет настоящее тепло, сокодвижение может быть скоротечным. Природа преподносит сюрпризы, если брать во внимание нынешнюю зиму.

Лесничества готовы к его сбору и реализации. На территории Вороновского района заготовкой занимаются Вороновское, Жирмунское и Беняконское лесничества. Реализация началась в понедельник. Стоимость «березовика»: 21 копейка за литр на лесосеке и 29 копеек — в лесничестве. К слову, заготовить натуральный напиток все желающие могут сами. В любом случае нужно обратиться в одно из лесничеств. Иначе, согласно статье 15.26 КоАП Республики Беларусь, за заготовку сока на запрещенной территории, без документов, а также за игнорирование сроков, применение запрещенных средств или методов сбора физическому лицу грозит предупреждение или штраф в размере до 20 базовых величин, индивидуальному предпринимателю — до 100 базовых величин, ююридическому лицу — до 500 базовых величин.

Галина ШЛЕМПО.

Фото носит иллюстративный характер.