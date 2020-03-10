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Марина Зуева завоевала серебро в масс-старте Кубка мира по конькобежному спорту

10.03.2020 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская спортсменка Марина Зуева завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».



Конькобежка финишировала второй на заключительном этапе соревнования. Менее секунды она уступила нидерландской спортсменке Мелиссе Вей-фье, которая стала золотым призером соревнований. Бронзу Кубка мира завоевала также спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен.

В общем зачете первенство в масс-старте досталось канадской конькобежке Ивани Блонден. Зуева расположилась на тринадцатой строчке рейтинга. Лучшие результаты белоруска показала на длинных дистанциях, где заняла седьмое место.

В общем зачете по странам-участницам белорусская сборная шестая.


Белорусская спортсменка Марина Зуева завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Конькобежка финишировала второй на заключительном этапе соревнования. Менее секунды она уступила нидерландской спортсменке Мелиссе Вей-фье, которая стала золотым призером соревнований. Бронзу Кубка мира завоевала также спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен.

В общем зачете первенство в масс-старте досталось канадской конькобежке Ивани Блонден. Зуева расположилась на тринадцатой строчке рейтинга. Лучшие результаты белоруска показала на длинных дистанциях, где заняла седьмое место.

В общем зачете по странам-участницам белорусская сборная шестая.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская спортсменка Марина Зуева завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент агентства...
 
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