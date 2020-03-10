ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ»

10.03.2020 10:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ»
«Сначала было смешно, а когда люди стали подходить и совать в руки деньги — стыдно». © / Сергей Зоничев / АиФ

«Помогите, люди добрые!» —сколько раз каждый из нас слышал это обращение на улицах и в переходах крупных городов.

Кем на самом деле являются те, кто просит милостыню, и сколько они могут «заработать» за день, выяснила корреспондент «АиФ».

Нужны деньги? вот работа!

Будним вечером я встала с картонкой в подземном переходе. На бумаге вывела ручкой: «Обокрали. Помогите уехать домой (нет денег на билет)». Сначала было смешно, а когда люди стали подходить и совать в руки деньги — стыдно.

Подходили исключительно люди лет за 45, большинство мужчины. Чем больше вокруг меня скапливалось человек, тем больше интересовались другие. Несколько мужчин дали звенящую мелочь, остальные — 50- и 100-рублёвые купюры. Одна женщина брезгливо положила сотку рядом на вендинговый автомат. Единственный молодой парень остановился на пару минут и недоверчиво спросил: «Тебе действительно нужна помощь?» Я утвердительно закивала головой. Тогда он полез в телефон, нашёл в интернете и показал номер справочной службы «Милосердие». А вот солидный мужчина, проходя мимо, процедил сквозь зубы: «Совесть есть?»

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ»
Фото: АиФ/ Сергей Зоничев

Рядом остановилась женщина предпенсионного возраста. Она стала задавать конкретные вопросы: «Откуда ты? Что случилось? Как давно в Москве? Сколько денег надо на билет?» «Из Ташкента — столицы Узбекистана, — бодро врала я. — Приехала на работу 1,5 месяца назад — обманули и кинули с деньгами, после вдобавок обокрали на вокзале. Билет стоит 15 тысяч рублей». Она открыла в телефоне страничку своего реабилитационного приюта для животных и предложила работу — убирать за 200 собаками и 30 кошками. «Со временем заработаешь денег и уедешь, если захочешь — найдёшь парня и останешься здесь, — успокаивала она меня. — С патентом и регистрацией я тебе помогу, — предложила дама. — Где ночевать, найдём». Я еле уговорила, что приеду к ней позднее. Это было второе предложение реальной помощи.

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ» 24-летний житель Могилева организовал «бизнес» на попрошайках

Вслед за ней подошла женщина в красной куртке. Она держала коробку с ремешком, на которую была приклеена фотография мальчика с надписью: «ДЦП. Нужна операция...» Сквозь прозрачный пластик виднелось множество купюр. «Давно стоишь. Сколько собрала?» — поинтересовалась она. Я напряглась и подумала: увидела во мне конкурентку. Но женщина полезла в карман, вытащила оттуда сторублёвку и протянула со словами: «Долго стоять будешь. Народ сейчас обнищал».

Следом подошёл мужчина в подпитии — сообщил мне, что «бабы — дуры», и предложил поехать с ним в Лобню, напирал и уговаривал отправиться прямо сейчас. Я не выдержала, развернулась и потопала прочь. Вслед мне летело: «Дармоедка, всё задаром хочешь!»

Дома я подсчитала «заработок». За 1,5 часа «улов» составил 760 рублей.

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ»
Фото: АиФ/ Сергей Зоничев

И грязной иглой зашили глаза

По мнению сотрудницы волонтёрской организации «Альтернатива», помогающей освободить людей из трудового, сексуального и «нищенского» рабства, Софии Сидориной, 60% попрошаек — это мошенники, а 40% — рабы.

«Люди, не имеющие отношения к мафии, не могут просто встать и просить деньги. Все прибыльные места давно поделены. В основном организаторами бизнеса становятся молдавские и астраханские цыгане, изредка украинцы. Жертвы — в 80% случаев граждане Украины. Это связано с политическим и экономическим кризисом. Многие там остались без дома, работы и семьи. Играет роль и территориальная близость Одесской области к Молдове и Румынии. Цыгане договариваются с украинскими домами инвалидов или престарелых и выкупают подходящих им людей. Некоторых обманывают — обещают хорошую работу, увозят в Россию, уже на месте отбирают документы, заставляют побираться и делиться „заработком“.

Так, одной пожилой женщине из Одесской области знакомая мать троих детей предложила работу в Москве няней, но вместо этого её отправили просить милостыню. Другой слепой бабушке из Луганской области пообещали восстановить зрение в столичной клинике. В Москву-то её привезли, но взамен больницы поставили в переходе со стаканчиком в руках. Для большей жалости грязной иглой зашили ей глаза, чтобы они гноились», — говорит София Сидорина.

В среднем на окраинах столицы попрошайки зарабатывают от 3 до 7 тысяч рублей в день, в центре — 10–20 тысяч. Как правило, больше дают пожилым и инвалидам.

Цыганские семьи могут снимать квартиру в Подмосковье и жить вместе с несколькими рабами, чтобы их контролировать. Жертвы живут в одной комнате и спят на матрасах на полу. Далеко не всегда рабство — это физическое насилие, скорее психологическое давление, манипулирование и запугивание. Кого-то кормят обещаниями: ещё немного — и поедем домой. А кого-то убеждают, что никто им не поможет, ведь у хозяев в полиции «всё схвачено», считает Сидорина.

В благотворительную организацию помощи бездомным «Ночлежка» в Санкт-Петербурге часто захаживают попрошайки. По словам специалиста по социальной работе «Ночлежки» Романа Ширшова, изредка попрошаек привозят к ним их «хозяева», чтобы сделать документы. «Например, мужчина кавказской национальности привёз инвалида без ног с паспортом СССР и хотел оформить ему пенсию, чтобы получать от него большую прибыль. Я этого „нищего“ часто видел в военной одежде в метро „Садовая“. Была у нас и бабушка из Молдовы. Она рассказывала, что её вместе с другими 10 пенсионерами привезли в Санкт-Петербург и поставили на улицу со стаканчиком в руках, — рассказывает Ширшов. — Но если человек не признаётся в рабстве и не просит помощи, то насильно сделать мы ничего не можем».

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ»
Лёгкая добыча. Мошенники объявили охоту на средства и жизни пожилых людей
Подробнее

Работа для мадонны

Сотрудникам «Альтернативы» удалось помочь 26-летнему гражданину Украины Владимиру Сизоненко. У него детский церебральный паралич. Он жил на Украине с бабушкой. Недавно парня случайно заметил на родине профессиональный вербовщик, сфотографировал и показал будущей «хозяйке». Дама оценила подходящую к «должности» внешность, обманным путём привезла молодого человека в Москву и забрала паспорт.

«Мне очень не хотелось просить у бабушки денег, поэтому, когда в декабре 2019 года ко мне подошли и спросили, хочу ли я заработать, я обрадовался. Границу мы пересекли на маршрутке. Уже в Москве дали плакат с надписью: „Помогите отцу на лечение. Я — инвалид“ и костыль для убедительности и сказали просить милостыню», — вспоминает Владимир.

В день он зарабатывал около 3 тысяч рублей. Всю выручку должен был отдавать «хозяйке». Поселили его в квартире в Балашихе вместе с «коллегами». На работу он выезжал в 7.30 и стоял на морозе до 9 вечера. Кормили булочкой и кофе.

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ»
Добрые помощники. Какие новые мошенничества появились на дороге?
Подробнее

«В середине января мне удалось позвонить домой и поговорить с мамой. Она уже связалась с „Альтернативой“, и сотрудники движения приехали за мной», — говорит Сизоненко.

«Мадонны с младенцем» — так называют попрошаек с детьми — часто приезжают из Астрахани в Москву на сезон — с марта по октябрь. В Астрахань они стекаются с Украины, из Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. Делают документы и разъезжаются на «промысел» по городам-миллионникам. Детей используют в качестве «инвентаря». Их выкупают у алкоголиков, наркоманов и трудовых мигрантов или усыновляют. Цыгане накачивают грудничков успокоительными чаями, поэтому в течение целого дня они спят и не мешают «работать». Живут, как правило, такие малыши недолго. На следующий год «мамаши» привозят новых детей. Когда мы несколько раз спрашивали у них документы, они доставали пачку свидетельств о рождении со словами «выбирайте», — поделился руководитель направления Центра профилактики правонарушений общественной организации «Офицеры России» Павел Прошкин.

«Пресечь попрошайничество можно, лишь уменьшив прибыль „нищих“. Никому давать денег нельзя», — считает он.

Сколько «зарабатывают» попрошайки в переходах? Эксперимент «АиФ»
Клубневый… куст? Какие растения предлагают мошенники на фестивалях
Подробнее

Лучше «нищим» купить еду или лекарство и дать список организаций, куда можно обратиться... Как это предложили два неравнодушных человека корреспонденту «АиФ».

P. S. 760 руб. мы направили в благотворительный фонд.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Помогите, люди добрые!» —сколько раз каждый из нас слышал это обращение на улицах и в переходах крупных городов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Казахстана по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика