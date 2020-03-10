Сборная Казахстана по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ в России

РИА Новости руководитель дирекции оргкомитета по проведению соревнований, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. Об этом сообщилруководитель дирекции оргкомитета по проведению соревнований, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области





"Сегодня мы получили письмо от руководства Федерации хоккея с мячом Казахстана, в котором сообщается о том, что сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира в Иркутске, - сказал в телефонном разговоре Матиенко. - Это связано с тем, что правительство страны не рекомендовало спортсменам покидать пределы Казахстана из-за распространения коронавируса".





Тем временем под угрозой оказался чемпионат мира-2020 по хоккею с шайбой, который пройдет в мае в Швейцарии. В последнее время все чаще говорят о возможной его отмене