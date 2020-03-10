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Российский рынок акций рухнул на открытии торгов после обвала нефтяных котировок
Источник материала: Партизан
Курс доллара на мосбирже вырос на 5,8%, превысив 72 руб. впервые с марта 2016 года. Курс евро вырос на 5,8%, превысив 82 руб. впервые с февраля 2016 года
Накануне курс доллара и евро взлетели на фоне падения цен на нефть. В ходе электронных торгов за американскую валюту давали более 75 российских рублей, а за европейскую – почти 86.
Мосбиржа в преддверии торгов уточнила верхнюю границу возможного курса. Так, доллар не сможет превысить 75 рублей 21 копейки, а евро – 85 рублей 79 копеек, передает
Банк России объявил, что с 10 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке страны в рамках бюджетного правила по поддержанию курса.
6 марта стало известно, что страны-экспортеры нефти (ОПЕК+) не смогли договориться об увеличении сокращения объемов добычи нефти. Соглашение прекратит свое действие 1 апреля.
По информации журналистов, российская сторона была против сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. При этом глава министерства энергетики России Александр Новак отметил, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+.
После этого цены на нефть обвалились до уровня 2016 года. Так, стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE 10 марта составляет около $37. Раньше подобный обвал был после начала американской операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году, отмечает CNN. Аналитики из банка Goldman Sachs считают, что цены могут упасть до $20 за баррель.
На фоне этого ослабел российский рубль — с 6 марта евро подорожал до 75,8 рублей, а доллар до 67,5 рублей.
Срыв соглашения отразился и на мировых финансовых биржах. Например, Лондонская фондовая биржа FTSE 100 обвалилась на 9,5%, а индекс S&P 500 обвалился на 7%, после чего Нью-йоркской бирже пришлось приостановить торги, напоминает
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Курс доллара на мосбирже вырос на 5,8%, превысив 72 руб. впервые с марта 2016 года. Курс евро вырос на 5,8%, превысив 82 руб. впервые с февраля 2016 года
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