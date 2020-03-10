Минивэн Honda Odyssey обновился и стал безопаснее

Источник материала: Tut.by

Продажи минивэнов в США падают, но Honda Odyssey по-прежнему пользуется более-менее стабильным спросом. Поднять интерес покупателей призвана плановая модернизация Odyssey пятого поколения, дебют которого состоялся в 2017 году.





Изменения во внешности Odyssey — скромные. Это переоформленная решетка радиатора, новые трехсекционные блоки противотуманок и новый дизайн переднего бампера, а также более эффективная передняя светодиодная оптика. Известно также, что у самой богатой комплектации Elite появились новые 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. А вот снимков кормы минивэна японцы пока не обнародовали.





Улучшены возможности трансформации салона — второй ряд сидений теперь можно сложить в ровный пол. Базовая комплектация Odyssey разжилась комплексом Honda Sensing, которая помимо всего прочего включает адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения с распознаванием пешеходов. Новшеством для Odyssey стала и функция Rear-Seat Reminder, при выходе из машины с помощью звукового сигнала напоминающая о забытых на втором ряду детях или домашних питомцах. Наконец, в зависимости от уровня оснащения для минивэна доступны новые варианты обивки и мелкий декор.

Силовой агрегат Odyssey остался прежним — это 3,5-литровый V6 мощностью 280 л.с., сблокированный с 10-ступенчатым «автоматом». Обновленный минивэн Honda собирается представить на апрельском автосалоне в Нью-Йорке (если, конечно, выставку вдруг не отменят за пару дней до открытия, как это уже случилось с Женевским автосалоном), где будут обнародованы новые подробности о машине.