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Праймериз по-белорусски: впервые за 25 лет голоса считают честно

10.03.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На праймериз оппозиции в регионах Беларуси пришли лишь партийные активисты.

Праймериз по-белорусски: впервые за 25 лет голоса считают честно
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Кандидаты оппозиции уступили свои стулья публике и выступали стоя
О чем оппозиционеры говорили с людьми и как собираются победить Лукашенко - в репортаже DW.

Претенденты в единые кандидаты от оппозиции на грядущих президентских выборах начали турне по регионам Беларуси. До мая они планируют посетить 56 городов, где местные жители смогут проголосовать за понравившегося кандидата. Поездки начались 6 марта с Городка на севере Витебской области. Там в праймериз приняли участие всего 8 человек.

Борьбу за звание "единого от оппозиции" ведут пять политиков: зампредседателя партии Белорусский народный фронт (БНФ) Алексей Янукевич, глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов, сопредседатели оргкомитета "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец и Ольга Ковалькова, а также глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич. 

Корреспондент DW отправилась вместе с ними на голосование в Витебск и Новополоцк и посмотрела, как проходят первые в истории Беларуси праймериз оппозиции.


Первые праймериз оппозиции в истории Беларуси


Встреча "кандидатов в кандидаты" с местными жителями проходила в конференц-зале отеля "Витебск". После 8 человек в Городке, здесь на голосовании был практически аншлаг - 140 человек, даже стульев в зале хватило не всем. 

Поэтому кандидаты решили отдать зрителям свои и выступали стоя. "Александру Лукашенко стулья подносят, а наши кандидаты свои людям отдают", - пошутил ведущий праймериз Виталий Рымашевский.

В своей речи Рымашевский отметил, что праймериз оппозиции в Беларуси проводятся впервые, и наконец люди в регионах смогут сами выбрать кандидата, а не должны поддерживать того, кого прислали из Минска. Убедить местных жителей проголосовать именно за себя кандидаты должны были за 5 минут - именно столько давалось на представление и презентацию своей программы.

Однако конкретики о предвыборных программах в выступлениях кандидатов было мало. Николай Козлов развлекал публику интересными фактами из биографии - политик служил в горячих точках и 17 лет отработал в уголовном розыске. 

"Я знаю точно, что Лукашенко должен уйти. И выборы - это единственная возможность сделать это легитимно", - резюмировал свою позицию Козлов. После этих слов в зале раздались смешки.

Победитель праймериз в Городке (за него проголосовали 4 человека из 8) Юрий Губаревич отметил, что имеет подходящее для государственной службы образование. Козлов и Губаревич - единственные, кто подготовили информационные материалы, люди их с интересом изучали. Кроме того, у Губаревича была серьёзная группа поддержки: в какой-то момент в зале появились пять синих плакатов с надписью: "Голосую за Губаревича".

Оппозиция собирается бойкотировать выборы 2020


Лидер партии БНФ Алексей Янукевич сразу предупредил, что не будет убеждать публику в том, что оппозиция обязательно победит Лукашенко на предстоящих выборах. 

"В стране отсутствуют предпосылки для того, чтобы вертикаль начала двигаться, чтобы мы могли прийти к власти", - сказал политик. Главное, по его мнению, сконцентрироваться на работе после выборов.

Фаворитом этих праймериз, безусловно, является христианский демократ Павел Северинец. В декабре прошлого года он прославился, возглавив протесты против интеграции с Россией. Основным способом борьбы Северинец считает мирное массовое движение за свободные выборы и против участия в них Лукашенко. 

Начать выступления политик хочет сразу с момента объявления президентской кампании. Во время своей речи он предложил собравшимся трижды выкрикнуть: "Лукашенко уходи". В роли уличного лидера Северинец, очевидно, чувствует себя комфортнее.

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И в Витебске, и в Новополоцке Павел Северинец одержал победу на праймериз. Но за декабрьские акции на нем до сих пор висят неотбытые 30 суток. На вопрос корреспондента DW, какой смысл в праймериз, если "единого" в любой момент могут забрать отбывать наказание, у Северинца был готов ответ - бойкот. 

"Если наши собрания будут разгонять или не зарегистрируют единого кандидата, мы начнем бойкот. Общенациональный бойкот может закончится национальной забастовкой", - заявил Северинец. Но даже если репрессий против кандидатов не будет, участвовать в выборах вместе с Лукашенко Северинец не собирается: "В конце будет или победа, или бойкот", - сказал политик корреспонденту DW.

Не народное голосование, а собрания активистов


Самая молодая из кандидатов и единственная женщина Ольга Ковалькова ни в Витебске, ни в Новополоцке не получила ни одного голоса. В беседе с корреспондентом DW она заявила, что из-за этого не расстраивается: "Я участвую в праймериз, чтобы послушать людей и понять, насколько наш посыл соответствует их ожиданиям, а также показать им, что есть достойные представители оппозиции".

Ольга Ковалькова сокрушалась, что пока на праймериз у них не получилось выйти за круг активистов. В самом деле, из 140 человек в Витебске и 70 в Новополоцке абсолютное большинство составляли местные партийные активисты, поэтому праймериз напоминали скорее собрания актива, а не реальное народное голосование. В основном на мероприятиях присутствовали пенсионеры, молодежи было немного.

Среди активистов корреспонденту DW, однако, все-таки удалось найти, что называется, человека со стороны. 40-летний Эдуард из Витебска рассказал, что узнал о праймериз из сообщений в СМИ и пришел, так как тема ему небезразлична. 

Он отметил слабую представленность кандидатов в соцсетях, в частности, безуспешно искал профили кандидатов в Инстаграм. В победу оппозиции Эдуард не верит: "слишком сильны сегодняшняя власть и страх людей". 

Больше всего Эдуарду понравилось выступление Алексея Янукевича, он назвал его "самым реалистичным".

Оппозицию и белорусов волнуют разные вопросы


Праймериз в регионах отчетливо показали разрыв между повесткой оппозиционных партий и реальными запросами белорусов. В то время как оппозиционеры говорили людям о свободных выборах, протестах и свержении Лукашенко, собравшихся больше волновали насущные и вполне обыденные проблемы - безработица, низкие зарплаты, убыточные госпредприятия, вероятность принудительной белорусизации. Некоторых интересовали будущие отношения Беларуси с Евросоюзом и Россией.

Отвечая на вопросы из зала в Новополоцке, Павел Северинец пообещал свободу и содействие малому и среднему бизнесу, налоговые льготы с тем, чтобы предприниматели могли создавать новые рабочие места. "Мы люди трудолюбивые, умеем и любим работать, главное нас не душить, как это было последние 26 лет", - заявил политик.

Ольга Ковалькова в ответах на вопросы затронула тему геополитики. "Выбор союзников - это дело белорусов. То же самое касается союза России и Беларуси. Надо провести экспертизу договора о Союзном государстве, и если Беларусь захочет объединиться с Европой, то это должен решать народ, а не президент", - добавила Ковалькова.


В конце собраний местным жителям предлагалось сделать выбор, отметив фамилию кандидата в бюллетене. За подсчетом голосов люди в зале наблюдали с интересом и даже некоторым азартом. 

Сам процесс выглядел как шоу - бюллетени из урн для голосования высыпали на стол при всех и считали, показывая каждый публике. В этот момент все присутствующие могли прочувствовать торжественность момента - похоже, впервые за 25 лет голоса белорусов подсчитали честно.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На праймериз оппозиции в регионах Беларуси пришли лишь партийные активисты.
 
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