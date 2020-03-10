Мнение: победа Северинца в первых праймериз справедлива

«Политринга» озвучил член сойма Партии БНФ, председатель Слонимской городской организации Партии БНФ и председатель Слонимской городской организации общественного объединения «БНФ Адраджэньне» Павел Севастьян. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспондентуозвучил член сойма Партии БНФ, председатель Слонимской городской организации Партии БНФ и председатель Слонимской городской организации общественного объединения «БНФ Адраджэньне» Павел Севастьян.





По его словам, сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец заслуженно является фаворитом праймериз.





«Потому что Северинец - сильный политик, имеет талант протестного организатора, который доказал этот статус во время недавних протестов против интеграции с Россией», - пояснил Севастьян.





Собеседник «Политринга» выразил мнение, что именно Северинцу достанутся все лавры победителя праймериз.





«Мы в лице председателя Партии БНФ Григория Костусева еще больше месяца назад, в начале процедуры, предложили сразу избрать Павла Северинца, чья кандидатура не требует дополнительных процедур», - подытожил он.



