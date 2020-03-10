Разговор о важном. Состоялась встреча с трудовым коллективом ОАО «Юшевичи»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В аг. Юшевичи состоялась встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с представителями трудового коллектива ОАО «Юшевичи».

Группу возглавил заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаил Афанасик. Он сделал краткий анализ социально-экономического развития Несвижчины, рассказал о планах и перспективах на 2020 год.





Перед собравшимися также выступили заместитель начальника Несвижского РОВД Денис Ефимов, заместитель главного врача Несвижской ЦРБ Галина Сикирицкая, начальник линейно-станционного цеха Несвижского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком» Иван Жаврид. Слушателям была доведена информация о криминогенной ситуации в районе, профилактике вирусных заболеваний и спектре оказываемых медицинских услуг, новых тарифных планах и услугах связи.





Как было отмечено, подобные встречи — это еще одна возможность для диалога районных властей и представителей различных служб и ведомств с населением.

С жителями агрогородка обсуждались вопросы количества выделяемых участков для строительства жилья частным лицам в городе Несвиже и Несвижском районе, о трудовых отношениях с обязанными лицами, своевременном заказе талонов на медицинское обслуживание в поликлинике и другие.

Наталья ЕРМОШЕНКО.