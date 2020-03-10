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Разговор о важном. Состоялась встреча с трудовым коллективом ОАО «Юшевичи»

10.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В аг. Юшевичи состоялась встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с представителями трудового коллектива ОАО «Юшевичи».

Группу возглавил заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаил Афанасик. Он сделал краткий анализ социально-экономического развития Несвижчины, рассказал о планах и перспективах на 2020 год.

Разговор о важном. Состоялась встреча с трудовым коллективом ОАО «Юшевичи»

Заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик, заместитель начальника Несвижского РОВД Денис Ефимов, заместитель главного врача
Несвижской ЦРБ Галина Сикирицкая, председатель
ОАО «Юшевичи» Олег Виноград, председатель
Сейловичского сельского Совета депутатов Василий Чичко

Перед собравшимися также выступили заместитель начальника Несвижского РОВД Денис Ефимов, заместитель главного врача Несвижской ЦРБ Галина Сикирицкая, начальник линейно-станционного цеха Несвижского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком» Иван Жаврид. Слушателям была доведена информация о криминогенной ситуации в районе,  профилактике вирусных заболеваний и спектре оказываемых медицинских услуг, новых тарифных планах и услугах связи.   

Разговор о важном. Состоялась встреча с трудовым коллективом ОАО «Юшевичи»

Во время встречи информационно-пропагандистской группы райисполкома с представителями трудового
коллектива ОАО «Юшевичи»

Как было отмечено, подобные встречи — это еще одна возможность для диалога районных властей и представителей различных служб и ведомств с населением.

С жителями агрогородка обсуждались вопросы количества выделяемых участков для строительства жилья частным лицам в городе Несвиже и Несвижском районе, о трудовых отношениях с обязанными лицами, своевременном заказе талонов на медицинское обслуживание в поликлинике и другие.

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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В аг. Юшевичи состоялась встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с представителями трудового коллектива ОАО «Юшевичи». Группу возглавил...
 
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