В Беларуси подтвердили уже 9 случаев коронавируса

Источник материала: KYKY

В Беларуси официально подтверждены уже девять случаев коронавируса, сообщает Минздрав. При этом излечились три пациента.

Диагноз выявили у трех людей, чьи тесты на наличие инфекции ранее показали положительный результат. Их обещали дополнительно исследовать; анализы перепроверили – удостоверились.

Мы дополняем материал.