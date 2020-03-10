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В Беларуси подтвердили уже 9 случаев коронавируса
Источник материала: KYKY>
В Беларуси официально подтверждены уже девять случаев коронавируса,
Диагноз выявили у трех людей, чьи тесты на наличие инфекции ранее
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В Беларуси официально подтверждены уже девять случаев коронавируса, сообщает Минздрав. При этом излечились три пациента. Диагноз выявили у трех людей, чьи тесты...
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