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В Беларуси подтвердили уже 9 случаев коронавируса

10.03.2020 11:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси официально подтверждены уже девять случаев коронавируса, сообщает Минздрав. При этом излечились три пациента.

Диагноз выявили у трех людей, чьи тесты на наличие инфекции ранее показали положительный результат. Их обещали дополнительно исследовать; анализы перепроверили – удостоверились.

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В Беларуси официально подтверждены уже девять случаев коронавируса, сообщает Минздрав. При этом излечились три пациента. Диагноз выявили у трех людей, чьи тесты...
 
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