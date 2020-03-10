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В Минске такси опрокинулось на крышу. Пострадал водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске опрокинулся автомобиль такси.
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Произошло столкновение. От удара Renault опрокинулся на крышу. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.
На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа.
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Новости Беларуси. В Минске опрокинулся автомобиль такси. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась рано утром 10 марта. За рулем автомобиля Renault...
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