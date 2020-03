Моряк выловил рыбу с губами и зубами, прямо как из советского мультфильма

Источник материала: Tut.by

Моряк из России поймал рыбу, похожую на русалку из мультфильма «В синем море, в белой пене». Всё из-за практически человеческих губ и зубов, которые есть у подводной жительницы. Её внешний вид оказался настолько необычным, что мужчина обратился за помощью в твиттер, чтобы выяснить название животного, передает medialeaks.

Фотограф и моряк из Мурманска Роман Федорцов работает на рыболовном судне и регулярно публикует в соцсетях кадры с подводными созданиями. Недавно он поделился в твиттере фотографией нового улова: рыбы с человеческими губами и зубами, напоминающей русалку из мультфильма «В синем море, в белой пене».