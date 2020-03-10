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Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихийная груда мусора, которая годами разрасталась на склоне рядом с их домами, стала реальной угрозой экологии. Но вместо того, чтобы вывезти и утилизировать бытовые отходы, чиновники решили просто засыпать их землей.
Местные жители забеспокоились и вызвали экологов. Результаты лабораторных исследований оказались неутешительными – земля содержала элементы токсичных веществ.
Николай Яромчик, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Алексей Шарай, первый заместитель главы Администрации Ленинского района Могилева:
Жанна Кунделева-Маркевич, жительница Могилева:
Уже в ближайшее время неблагоприятную экологическую ситуацию обещают разрешить. А для того, чтобы она не повторилась, местным жителям на безвозмездной основе выделят контейнеры для раздельного сбора мусора.
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Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами
Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихийная груда...
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