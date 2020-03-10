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Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

10.03.2020 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихийная груда мусора, которая годами разрасталась на склоне рядом с их домами, стала реальной угрозой экологии. Но вместо того, чтобы вывезти и утилизировать бытовые отходы, чиновники решили просто засыпать их землей.

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Местные жители забеспокоились и вызвали экологов. Результаты лабораторных исследований оказались неутешительными – земля содержала элементы токсичных веществ.

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Николай Яромчик, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Завезенный грунт загрязнен нефтепродуктами. Договоренность уже есть о том, что все эти отходы будут убраны.

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Алексей Шарай, первый заместитель главы Администрации Ленинского района Могилева:
Ситуацию так мы не оставим, склон мы вычистим, насколько нам это позволят погодные условия и рельеф местности. И в дальнейшем я предложу гражданам самим смотреть за своими склонами. Общественная сохранность должна быть.

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Жанна Кунделева-Маркевич, жительница Могилева:
Да, теперь мы очень надеемся, что власти свое слово сдержат. И ближе к теплу мы все же увидим здесь технику и очистку, и будет у нас здесь чисто и красиво.

Уже в ближайшее время неблагоприятную экологическую ситуацию обещают разрешить. А для того, чтобы она не повторилась, местным жителям на безвозмездной основе выделят контейнеры для раздельного сбора мусора.

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Люди в материале: Николай Яромчик, Алексей Шарай, Жанна Кунделева-Маркевич

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихийная груда...
 
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