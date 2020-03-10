Депрессия и выгорание. Как белорусы делают приложение-психолога

Источник материала: Tut.by

Если вы постоянно чувствуете себя уставшим, никак не можете выспаться, и вас ничего не радует, то, возможно, у вас эмоциональное выгорание или депрессия. Белорусский стартап Cognitive Apps делает приложение, которое поможет выявить эмоциональное состояние пользователей за две недели, и планирует выйти с ним на западный рынок. 42.TUT.BY поговорил с СЕО и кофаундером стартапа, а также доменным экспертом, о том, как можно собрать данные при помощи нейросетей, и зарабатывать на этом.



Слева — Артур Синевич, справа — Алексей Кислов

«Хотелось найти способ, чтобы люди могли проводить первичную диагностику не только при помощи специалистов»

Алексей Кислов, СЕО и кофаундер Cognitive apps, ранее рассказывал dev.by , что стартап работает над тремя приложениями, которые технически мало отличаются между собой — разница в пользовательском интерфейсе и позиционировании. Так, приложение Cognify рассчитано на офисных работников, менеджеров, ивент координаторов, то есть людей с высокой нагрузкой и ответственностью, которые подвержены стрессам, выгоранию и депрессии. Beautiful Mind — на матерей с риском послеродовой депрессии. И Mintal — на спортсменов с посттравматическим синдромом. Над всеми тремя проектами сейчас работает команда из 11 человек.

Пока в магазинах приложений от Apple и Google вышел только Cognify — релиз состоялся 9 февраля. Но в итоге команда планирует оставить только один продукт — тот, который покажет наибольшую эффективность.





Алексей сам не раз переживал эмоциональное выгорание. Он начинал разработчиком, но довольно быстро перешел в менеджеры. По его словам, занимался «классическим белорусским аутсорсом», руководил разработкой различных продуктов для клиентов, например, стартапа SNOO — это детские «умные» кроватки для американского рынка, которые даже заняли в 2017 году первое место на CES.

— В один момент я придумал идею мобильного приложения для американских родителей, которое бы помогло выявить наркозависимость у их детей, — рассказывает нам Алексей. — С этим я пошел к моему давнему знакомому, психиатру Артуру Синевичу, который в прошлом работал в сфере наркологии. Он сказал, что моя идея обладает определенными сложностями в реализации и взамен, но взамен предложил создать приложение по выявлению психологического состояния пользователей.

— Почему именно депрессия и выгорание? Когда я учился в аспирантуре, писал кандидатскую, мне хотелось продолжить заниматься исследованиями, но в более прикладном применении. Плюс мне была интересна IT-сфера, — говорит Артур Синевич, ставший доменным экспертом стартапа. — Я много думал о стигматизации психических расстройств, как со стороны пациентов и их родственников, так и самих врачей — скорее, не психотерапевтов, а общесоматического профиля, которые не знают, как с ними общаться. Кроме того, врачи общего профиля могут не обращать внимания на психологическое состояние пациентов, полагая, что депрессивное расстройство — это просто плохое настроение, как реакция на течение соматического расстройства.

Мне хотелось найти способ, чтобы люди могли проводить первичную диагностику не только при помощи специалистов. Из этого где-то в марте 2019 года возникла идея мобильного приложения. Леша ее обтесал под возможности и ограничения IT. Если бы можно было сделать так, как я предложил, конечно, было бы круче. Но это просто невозможно. К примеру, не каждый предоставит приложению доступ к своим телефонным разговорам.





Артур добавляет, что по статистике очень мало людей обращаются к специалистам: согласно данным ВОЗ, в странах с низким и средним доходом от 76 до 85% людей, нуждающихся в психиатрической помощи, ее не получают. В высокоразвитых странах вроде Западной Европы или США эти цифры составляют 35−50%. И хотя приложение не сможет заменить специалиста, по крайней мере, оно может подсказать, когда стоит обратиться к врачу.

Целевой рынок стартапа — США, поэтому приложение на английском. Создатели поясняют это тем, что жители Штатов привыкли обращаться за психологической помощью, а, значит, они могут предоставить разработчикам качественный фидбэк через аналитику и опросы клиентов.

«Точность определения эмоционального состояния близка к 90%»

Создатели честно признаются — их первое приложение Cognify пока даже не бета-версия, а MVP, минимально жизнеспособный продукт.

— Это наш первый шаг, который должен помочь понять, как пользователи работают с продуктом: готовы ли они снимать селфи-видео каждый день или отвечать на вопросы, — поясняет Алексей. — И хотя прошло всего несколько недель, результатами мы пока более чем довольны. У нас уже более тысячи американских пользователей, причем в первую неделю вернулось 30%, во вторую — более 20% Это очень хороший показатель для приложения с неполным функциональностью. Пока мы решили не улучшать эти показатели, а протестировать еще одну аудиторию, в частности, при помощи приложения для спортсменов с посттравматическим синдромом.



Как работает Cognify? Человек устанавливает приложение, регистрируется. Затем программа просит его ответить на один простой вопрос голосом или записать селфи-видео. Причем вопрос зависит от контекста. Например, если пользователь открывает приложение утром, то его спросят про качество сна или что ему снилось. Если вечером — то как прошел день. Ответ может быть коротким — для анализа достаточно 15 секунд в день, остальные данные собираются «в фоне», допустим, при помощи геопозиции. Допустим, если вы часто бываете в спортзале, то приложение «поймет», что вы занимаетесь спортом, что также влияет на психологическое состояние.

Если же приложение «заподозрит» проблему, то пользователю станут задаваться более персонализированные вопросы.

— У нас есть основные, вторичные и уточняющие критерии диагностики, — поясняет Алексей. — Одним из основных критериев является настроение пользователей, которое определяется при помощи нейросетей. Конечно, если вы захотите, то сможете подделать тональность своего голоса и показаться приложению счастливее или грустнее, чем есть на самом деле. Но эти данные все равно будут уточнены при помощи контекста.

Мы используем «тревожный» словарь из 23 тысяч английских слов и выражений, составленных учеными из Оксфордского университета (поэтому пока мы не сделаем русский аналог, лучше общаться с приложением на английском). И если вы используете слова из «тревожной» группы, но при этом имитируете другой тембр голоса, то эти данные не будут учитываться как взаимоисключающие. Конечно, вы можете обманывать приложение, но при нормальном использовании точность определения эмоционального состояния близка к 90% с первого раза.

По медицинским критериям диагностики достаточно двух недель регулярного наблюдения, чтобы поставить предварительный диагноз. Врачи делают это посредством общения с пациентом, а мы эту информацию получаем без влияния человеческого фактора.

Здесь возникает важный вопрос — сбор и хранение личных данных. Но Алексей подчеркивает — данные собирает не приложение, а Apple HealthKit и Google Fit. Стартап просто использует эти данные для диагностики расстройств, а в базе данных они хранятся в зашифрованном и обезличенном виде.

Бизнес-модели, инвестиции и конкуренция с приложениями для медитации





На вопрос, будет ли приложение советовать обратиться в ту или иную клинику, Алексей отвечает отказом: они не хотят навязывать медучреждения.

— Если мы обязали себя предоставлять пассивную качественную помощь, то хотим хотя бы здесь отступить от коммерции. Также мы ведем переговоры с двумя благотворительными организациями — планируем предоставлять нуждающимся лицензию бесплатно.

Но в целом у стартапа есть две бизнес-модели. Первая — это b2c, когда обычный пользователь получает доступ к платному контенту через In-app (то есть, через покупку виртуальных товаров) или же приобретает подписку.

Вторая модель — это b2b, когда приложение выступает в качестве инструмента для медиков, которое позволит автоматизированно собирать данные о пациенте. Например, пациент может делать в телефоне пометки о своем состоянии или сновидениях и предоставить доступ к данным, собранным приложением, своему психотерапевту, чтобы тот смог подготовиться к сеансу. Также программа поможет отследить изменение состояния пациента в зависимости от лечения теми или иными препаратами в разной дозировке.

В случае с b2b диагноз будет ставить специалист, а приложение лишь подскажет, на что стоит обратить внимание.

— В данный момент ведем переговоры с врачами из Норвегии, Швейцарии и Америки по внедрению и тестированию нашей системы в клиниках этих стран и дальнейшей продаже, — добавляет Алексей.

Пока что стартапу на «волонтерской основе» помогают люди из Норвегии, США, Великобритании — друзья, бывшие коллеги Алексея и Артура, а также люди, которым просто интересна эта тема.

Кроме того, не так давно владелец Gmoji в Беларуси — платформы для отправки виртуальных подарков — Андрей Городник стал инвестором стартапа. Он получил 10% доли с оценкой один миллион долларов. Таким образом Cognitive Apps привлек 100 тысяч долларов и закрыл pre-seed раунд.

— Когда стартап станет приносить выручку? — переспрашивает Алексей. — Здесь нужно разделять b2b и b2c, потому что в случае с b2c генерирующая выручка появится где-то через полтора месяца. Но выручка не равно прибыль. Пока у нас очень дорогие пользователи. Дело в том, что крупные компании, такие как приложения для медитаций, выкупают трафик, что делает привлечение пользователей очень дорогим. Так что сейчас мы тратим довольно много на рекламу, и пока у нас отрицательная рентабельность.

В случае с b2b, возможно, выручка появится уже осенью 2020 года. Здесь мы пока не тратим ничего, так как нам помогают ребята из целевых регионов.

Но в любом случае команда не планирует отступать от своего плана, и в будущем займется развитием и продвижением своих продуктов на западном рынке.