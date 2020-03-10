Источник материала: Новости Дзержинска

С 16 по 17 апреля 2020 года в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы состоится II Республиканский молодежный фестиваль-конкурс «МЕДИАСФЕРА-2020»

Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета.

Фестиваль проводится в год, объявленный Годом малой родины в Республике Беларусь, и в год 80-летия Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В связи с этим ключевыми темами фестивальных работ участников являются следующие: «Можа, мала сябры яшчэ знаюць наш край» и «ALMA MATER в моей судьбе».

К участию принимаются работы в следующих номинациях: «Печатное СМИ», «Электронное СМИ (ТВ, радио)», «Фотопроект», «Интернет-проект», «Коммуникационный проект». Требования к оформлению работ указаны в Положении о Фестивале .

Для участия в мероприятии необходимо до 13 марта 2020 года пройти регистрацию на информационно-образовательном ресурсе «МедиаДом» , заполнить заявку и паспорт работы и отправить их вместе с конкурсными материалами на адрес электронной почты mediasfera_festival@mail.ru.



