С 16 по 17 апреля 2020 года в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы состоится II Республиканский молодежный фестиваль-конкурс «МЕДИАСФЕРА-2020»
Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета.
Фестиваль проводится в год, объявленный Годом малой родины в Республике Беларусь, и в год 80-летия Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В связи с этим ключевыми темами фестивальных работ участников являются следующие: «Можа, мала сябры яшчэ знаюць наш край» и «ALMA MATER в моей судьбе».
К участию принимаются работы в следующих номинациях: «Печатное СМИ», «Электронное СМИ (ТВ, радио)», «Фотопроект», «Интернет-проект», «Коммуникационный проект». Требования к оформлению работ указаны в
Для участия в мероприятии необходимо до 13 марта 2020 года пройти регистрацию на