Заморозки до -9° возможны на выходных

Источник материала: Горецкий вестник

В ближайшие выходные столбик термометра опустится ночью ниже нулевой отметки, обещают синоптики.





В субботу, 14 марта, ночью будет без осадков, температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов. Днем — до +6°С.

15 марта ночью ожидается -1 -6°С, при прояснениях до -9°С. Днем — от нуля до +5°С.