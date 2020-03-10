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Заморозки до -9° возможны на выходных
10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В ближайшие выходные столбик термометра опустится ночью ниже нулевой отметки, обещают синоптики.
В субботу, 14 марта, ночью будет без осадков, температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов. Днем — до +6°С.
15 марта ночью ожидается -1 -6°С, при прояснениях до -9°С. Днем — от нуля до +5°С.
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В ближайшие выходные столбик термометра опустится ночью ниже нулевой отметки, обещают синоптики. В субботу, 14 марта, ночью будет без осадков, температура...
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