В Вилейском районе мужчина напал на инспектора ГАИ

Источник материала: Аргументы и факты

На место происшествия выбыли сотрудники ГАИ. В ходе разбирательства один из пассажиров препятствовал ведению административного процесса: стучал руками по служебному авто, оскорблял милиционеров, затем ударил одного из них кулаком в лицо.

На неоднократные предупреждения о возможном применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия агрессор не отреагировал. Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем – прицельный в ногу, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь. Впоследствии он был госпитализирован. Содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,48 промилле.