ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вилейском районе мужчина напал на инспектора ГАИ

10.03.2020 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Вилейском районе мужчина напал на инспектора ГАИ
Фото из открытых источников

На место происшествия выбыли сотрудники ГАИ. В ходе разбирательства один из пассажиров препятствовал ведению административного процесса: стучал руками по служебному авто, оскорблял милиционеров, затем ударил одного из них кулаком в лицо.

На неоднократные предупреждения о возможном применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия агрессор не отреагировал. Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем – прицельный в ногу, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь. Впоследствии он был госпитализирован. Содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,48 промилле.

Выяснилось, что хулиган ранее был неоднократно судим за кражи, привлекался к ответственности, в том числе и за нарушение Правил дорожного движения. 

В Вилейском районе мужчина напал на инспектора ГАИ
Пьяный пешеход перебегал МКАД и попал под колеса автомобиля
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье вечером в Вилейское РОВД сообщили о том, что в агрогородке Илья автомобиль BMW съехал в кювет. За рулем предположительно был нетрезвый водитель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коронавирус подвердился еще у трех пациентов. Зато трое и выздоровели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика