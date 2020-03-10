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Случчанин на МАЗе сбил нетрезвого пешехода в Лунинецком районе
10.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Авария произошла 6 марта около 21:25. 53-летний житель Слуцка управлял грузовым автомобилем «МАЗ» и двигался по автомобильной дороге М10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» в направлении от Пинска к городу Микашевич. Об этом
На 343 км указанной дороги водитель совершил наезд на находящегося на проезжей части 32-летнего пешехода, жителя агрогородка Вулька Лунинецкого района.
Предварительно установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате ДТП он получил травмы, от которых скончался на месте.
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53-летний житель Слуцка управлял грузовым автомобилем «МАЗ» и двигался по автомобильной дороге М10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» в направлении к городу Микашевич.
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