Случчанин на МАЗе сбил нетрезвого пешехода в Лунинецком районе

Источник материала: Слуцк Город





Авария произошла 6 марта около 21:25. 53-летний житель Слуцка управлял грузовым автомобилем «МАЗ» и двигался по автомобильной дороге М10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» в направлении от Пинска к городу Микашевич. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

На 343 км указанной дороги водитель совершил наезд на находящегося на проезжей части 32-летнего пешехода, жителя агрогородка Вулька Лунинецкого района.

Предварительно установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате ДТП он получил травмы, от которых скончался на месте.







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