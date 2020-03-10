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Случчанин на МАЗе сбил нетрезвого пешехода в Лунинецком районе

10.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанин на МАЗе сбил нетрезвого пешехода в Лунинецком районе

Авария произошла 6 марта около 21:25. 53-летний житель Слуцка управлял грузовым автомобилем «МАЗ» и двигался по автомобильной дороге М10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» в направлении от Пинска к городу Микашевич. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

На 343 км указанной дороги водитель совершил наезд на находящегося на проезжей части 32-летнего пешехода, жителя агрогородка Вулька Лунинецкого района.

Предварительно установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате ДТП он получил травмы, от которых скончался на месте.

Случчанин на МАЗе сбил нетрезвого пешехода в Лунинецком районе


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Гомель
 
 
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53-летний житель Слуцка управлял грузовым автомобилем «МАЗ» и двигался по автомобильной дороге М10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» в направлении к городу Микашевич.
 
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