Ганцевчане могут обратиться за бесплатной консультацией к нотариусу

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Нотариусы Брестского нотариального округа 13 марта проведут бесплатные консультации граждан.

Данная акция приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро области и получить консультацию по интересующим вопросам: оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости и т.д. Ганцевчанам проконсультироваться можно будет по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьска, 3а.

В этот же день акция по бесплатному консультированию граждан пройдет в здании Брестской областной нотариальной палаты по адресу: г. Брест, ул. Мицкевича, 3, с 14.00 до 16.00. Телефон предварительной записи 21-25-29.

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