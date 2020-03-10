Коронавирус подвердился еще у трех пациентов. Зато трое и выздоровели









По информации ведомства, на данный момент число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трех человек.





У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов.





На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара.





Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.









Что касается трех пациентов, которые относятся к контактам I-го уровня, пациентов вернувшихся из Италии, у которых в выходные пришли три положительных тест, то на сегодняшний день результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились.





Однако, как уверяют в Минздраве, превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.





На сегодняшний день эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет.