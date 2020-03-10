«Ночное видение» не помогло. Лидские пограничники задержали уже второго за неделю контрабандиста

Источник материала: Вороновская газета





Вечером 9 марта на погранзаставу «Геранены» поступила информация о движении неизвестного в сторону государственной границы. Вскоре тревожная группа в 200 метрах от сопредельной территории задержала 23-летнего жителя Ивье.

После осмотра местности выяснилась и причина «прогулки» молодого человека у государственного рубежа: в 50-ти метрах от границы пограничники обнаружили 4 коробки с ТМЦ и прибор ночного видения. Изначально молодой человек отрицал свою причастность к противоправной деятельности, но в ходе разбирательства все же сознался в том, что коробки и прибор принадлежат ему, сообщили в Госпогранкомитете.





В отношении правонарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Товары подакцизной группы переданы сотрудникам таможни.

К слову, это второй раз с начала месяца случай, когда военнослужащие Лидского погранотряда задержали правонарушителя, пытавшегося перебросить коробки с товарно-материальными ценностями через белорусско-литовскую границу.

https://grodnonews.by