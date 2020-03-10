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Роналду решил пересидеть коронавирус на Мадейре

10.03.2020 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Португальский форвард "Ювентуса" покинул Турин и вернулся к матери на Мадейру, которая в начале месяца перенесла инсульт, сообщает Jornal Madeira.

Футболист прилетел на Мадейру 9 марта, на следующий день после домашней победы над "Интером" (2:0). Роналду вместе с семьей вернулись в Португалию на частном самолете.

По информации СМИ, спортсмен, вероятно, некоторое время пробудет вместе с матерью, которая 3 марта перенесла инсульт. Кроме того, все спортивные мероприятия в Италии по решению властей приостановлены из-за распространения коронавируса.

После 26 туров "Юве" занимает первое место в чемпионате Италии. А 17 марта туринцы должны были принять в гостях французский "Лион" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 
 
 
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Португальский форвард "Ювентуса" покинул Турин и вернулся к матери на Мадейру, которая в начале месяца перенесла инсульт, сообщает Jornal Madeira.
 
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