ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На парашют накопила в Америке. Как белоруска влюбилась в небо и стала инструктором в аэротрубе

10.03.2020 11:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первый раз Саша Садовникова опробовала парашют в 16 лет. Но только через четыре года состоялся ее второй — и самый страшный — прыжок, который и привел белоруску в парашютный спорт. GO.TUT.BY познакомился с девушкой, которая сделала около 1,5 тысяч прыжков, получила работу мечты и накопила на собственный парашют в Америке.


Фото: из личного архива

«Разбогатею и куплю свой парашют»

Первый раз Саша прыгала за свои деньги: парашют был ее мечтой с подросткового возраста.

— Прыгала одна с десантным парашютом. Сейчас вообще не понимаю, как это могло понравиться, — смеется Саша.

Но мысли о небе ее захватили. Правда, в тот момент девочке-подростку сказали, что прыгать чаще она сможет тогда, когда появится свой парашют.

— Никто не объяснил, что есть секция, где можно было бы заниматься. А свой парашют — это не меньше 8−10 тысяч рублей. Тогда решила, что, если когда-нибудь разбогатею, обязательно его куплю.


Фото: из личного архива

И только через четыре года Саша случайно узнала, что ДОСААФ ведет набор юношей и девушек в парашютную секцию. Чтобы попасть на тренировки, надо было пройти отбор: сдать теорию, пройти медкомиссию и снова прыгнуть. Но этот прыжок дался девушке очень сложно.

— Перерыв сделал свое дело. До 20 прыжка все было страшно, и я заставляла себя силой — головой хотелось, но тело сопротивлялось. Только потом пришло осознание всего происходящего.

Занятия парашютом минчанку очень вдохновили. Она попала в национальную сборную, и стала ездить по международным соревнованиям — была в Словении, Италии, Швейцарии, Америке, ОАЭ.


Фото: из личного архива

— К белорусским пейзажам привыкаешь — реки, леса, поля. А там горы, озера, и к этому нельзя привыкнуть. Это невероятно красиво, и ты наслаждаешься этим в два-три тренировочных прыжка. Дальше уже концентрируешься на результате.

Самым красивым местом Саша называет Дубай — там и пляж, и небоскребы, которые дают совсем другие ощущения. На самый популярный вопрос «А не страшно?» девушка отвечает с улыбкой, что чувство страха притупляется.

— Были истории, когда основной парашют отказывал, но на этот случай у нас всегда есть запасной. Какое-то время была паника — дурацкие мысли в голову лезли. Но каждый раз любовь к небу брала верх.

«Рада, что не пошла работать в банк»

Родители сначала были не очень рады, что для Саши парашют стал приоритетом. Потом смирились и ждали, когда эта страсть пройдет. Еще позже — привыкли и совсем успокоились.

— А сейчас гордятся и говорят: смотрите у меня дочка парашютистка, по телевизору показывают, — смеется минчанка.


Фото: из личного архива

Но совмещать выездные сборы (обычно на четыре дня) с работой было очень сложно — приходилось то отпрашиваться, то работать удаленно. Поэтому Саша, экономист по образованию, устроилась специалистом по связям с общественностью Белорусскую федерацию авиационного спорта.

— У парашютиста жизнь не такая, как у всех, — как бы пафосно это ни звучало. Рада, что не пошла работать в банк с 9.00 до 18.00.

— Звучит так, будто парашютисты очень счастливые люди?

— Можете пообщаться с любым парашютистом — прыжки правда меняют жизнь. Я в детстве никогда не занималась спортом и не мечтала о победах и пьедесталах, а когда начала прыгать столько желаний и целей появилось. И парашют у меня свой появился, но не потому, что я разбогатела, — в штуку предупреждает Саша.


Фото: из личного архива

Накопить на мечту помогла поездка в Америку. На полгода Саша со своим парнем Антоном (тоже парашютистом из национальной сборной) уехали по грин-карте в Штаты. Но все время надеялись вернуться: в Минске в тот момент планировали открытие аэротрубы.

— Мы не собирались оставаться в США, хоть какое-то время я и грезила Америкой. Хотели поднакопить денег: я работала официанткой, Антон — инструктором по прыжкам. Не думаю, что нам сложно было бы найти работу в аэротрубе, но там ты один из тысячи инструкторов, а здесь все-таки это был первый проект в стране.

Устроилась на работу мечты

С аэротрубой Саша познакомилась в Дубае, а потом иногда тренировалась в России: вместе с парнем они копили деньги и ездили на час-другой полетать в Москву и в Рязань. Там трубы появились довольно давно и это сфера уже очень развита.

— Есть аэротрубный спорт, по нему проводят чемпионаты и Кубки мира. Его даже пробовали сделать одной из дисциплин Олимпийских игр в Париже в 2024 году, но пока не вышло. Его крутость в том, что он не зависит от погоды и не ограничивает участников по возрасту — летает очень много детей, которые зачастую дают фору взрослым.


Фото: из личного архива

Саша исполнила свою мечту и стала инструктором в минской аэротрубе. Она шутит, что всегда выходит из трубы похудевшей: постоянный поток клиентов не дает скучать. Но чтобы начать работать, пришлось пройти физически сложный тест. Минская аэротруба — это франшиза, проверять инструкторов приезжал сотрудник из США, моделировавший сотни разных ситуаций, которые могут произойти в трубе.

— Зато теперь можно развиваться в полетах и тренироваться даже вне сезона — обычно выделяем на это минут 15 после закрытия. Вместо тренажерки трубу тоже можно использовать — развивает все группы мышц, помогает с координацией и растяжкой. Надеемся подготовиться и выступить на первых международных соревнованиях по аэротрубному спорту уже в 2021 году.


Фото: из личного архива

— За формой парашютисту важно следить?

— Этот спорт достаточно сложный, особенно в плане нагрузок на спину: иногда было такое, что еле доползала до кровати после прыжкового дня. А еще каждый парашют рассчитан на определенный вес. Но у меня запас есть, поэтому следить за фигурой особо не нужно, — смеется девушка.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
GO.TUT.BY познакомился с девушкой, которая напрыгала около 1500 прыжков с парашютом, устроилась на работу мечты и заработала на свой собственный парашют подработкой в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ 5 потребительских кредитов с самой низкой ставкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика