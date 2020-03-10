На парашют накопила в Америке. Как белоруска влюбилась в небо и стала инструктором в аэротрубе

Источник материала: Tut.by

Первый раз Саша Садовникова опробовала парашют в 16 лет. Но только через четыре года состоялся ее второй — и самый страшный — прыжок, который и привел белоруску в парашютный спорт. GO.TUT.BY познакомился с девушкой, которая сделала около 1,5 тысяч прыжков, получила работу мечты и накопила на собственный парашют в Америке.



Фото: из личного архива

«Разбогатею и куплю свой парашют»

Первый раз Саша прыгала за свои деньги: парашют был ее мечтой с подросткового возраста.

— Прыгала одна с десантным парашютом. Сейчас вообще не понимаю, как это могло понравиться, — смеется Саша.

Но мысли о небе ее захватили. Правда, в тот момент девочке-подростку сказали, что прыгать чаще она сможет тогда, когда появится свой парашют.

— Никто не объяснил, что есть секция, где можно было бы заниматься. А свой парашют — это не меньше 8−10 тысяч рублей. Тогда решила, что, если когда-нибудь разбогатею, обязательно его куплю.



Фото: из личного архива

И только через четыре года Саша случайно узнала, что ДОСААФ ведет набор юношей и девушек в парашютную секцию. Чтобы попасть на тренировки, надо было пройти отбор: сдать теорию, пройти медкомиссию и снова прыгнуть. Но этот прыжок дался девушке очень сложно.

— Перерыв сделал свое дело. До 20 прыжка все было страшно, и я заставляла себя силой — головой хотелось, но тело сопротивлялось. Только потом пришло осознание всего происходящего.

Занятия парашютом минчанку очень вдохновили. Она попала в национальную сборную, и стала ездить по международным соревнованиям — была в Словении, Италии, Швейцарии, Америке, ОАЭ.



Фото: из личного архива

— К белорусским пейзажам привыкаешь — реки, леса, поля. А там горы, озера, и к этому нельзя привыкнуть. Это невероятно красиво, и ты наслаждаешься этим в два-три тренировочных прыжка. Дальше уже концентрируешься на результате.

Самым красивым местом Саша называет Дубай — там и пляж, и небоскребы, которые дают совсем другие ощущения. На самый популярный вопрос «А не страшно?» девушка отвечает с улыбкой, что чувство страха притупляется.

— Были истории, когда основной парашют отказывал, но на этот случай у нас всегда есть запасной. Какое-то время была паника — дурацкие мысли в голову лезли. Но каждый раз любовь к небу брала верх.

«Рада, что не пошла работать в банк»

Родители сначала были не очень рады, что для Саши парашют стал приоритетом. Потом смирились и ждали, когда эта страсть пройдет. Еще позже — привыкли и совсем успокоились.

— А сейчас гордятся и говорят: смотрите у меня дочка парашютистка, по телевизору показывают, — смеется минчанка.



Фото: из личного архива

Но совмещать выездные сборы (обычно на четыре дня) с работой было очень сложно — приходилось то отпрашиваться, то работать удаленно. Поэтому Саша, экономист по образованию, устроилась специалистом по связям с общественностью Белорусскую федерацию авиационного спорта.

— У парашютиста жизнь не такая, как у всех, — как бы пафосно это ни звучало. Рада, что не пошла работать в банк с 9.00 до 18.00.

— Звучит так, будто парашютисты очень счастливые люди?

— Можете пообщаться с любым парашютистом — прыжки правда меняют жизнь. Я в детстве никогда не занималась спортом и не мечтала о победах и пьедесталах, а когда начала прыгать столько желаний и целей появилось. И парашют у меня свой появился, но не потому, что я разбогатела, — в штуку предупреждает Саша.



Фото: из личного архива

Накопить на мечту помогла поездка в Америку. На полгода Саша со своим парнем Антоном (тоже парашютистом из национальной сборной) уехали по грин-карте в Штаты. Но все время надеялись вернуться: в Минске в тот момент планировали открытие аэротрубы .

— Мы не собирались оставаться в США, хоть какое-то время я и грезила Америкой. Хотели поднакопить денег: я работала официанткой, Антон — инструктором по прыжкам. Не думаю, что нам сложно было бы найти работу в аэротрубе, но там ты один из тысячи инструкторов, а здесь все-таки это был первый проект в стране.

Устроилась на работу мечты

С аэротрубой Саша познакомилась в Дубае, а потом иногда тренировалась в России: вместе с парнем они копили деньги и ездили на час-другой полетать в Москву и в Рязань. Там трубы появились довольно давно и это сфера уже очень развита.

— Есть аэротрубный спорт, по нему проводят чемпионаты и Кубки мира. Его даже пробовали сделать одной из дисциплин Олимпийских игр в Париже в 2024 году, но пока не вышло. Его крутость в том, что он не зависит от погоды и не ограничивает участников по возрасту — летает очень много детей, которые зачастую дают фору взрослым.



Фото: из личного архива

Саша исполнила свою мечту и стала инструктором в минской аэротрубе. Она шутит, что всегда выходит из трубы похудевшей: постоянный поток клиентов не дает скучать. Но чтобы начать работать, пришлось пройти физически сложный тест. Минская аэротруба — это франшиза, проверять инструкторов приезжал сотрудник из США, моделировавший сотни разных ситуаций, которые могут произойти в трубе.

— Зато теперь можно развиваться в полетах и тренироваться даже вне сезона — обычно выделяем на это минут 15 после закрытия. Вместо тренажерки трубу тоже можно использовать — развивает все группы мышц, помогает с координацией и растяжкой. Надеемся подготовиться и выступить на первых международных соревнованиях по аэротрубному спорту уже в 2021 году.



Фото: из личного архива

— За формой парашютисту важно следить?

— Этот спорт достаточно сложный, особенно в плане нагрузок на спину: иногда было такое, что еле доползала до кровати после прыжкового дня. А еще каждый парашют рассчитан на определенный вес. Но у меня запас есть, поэтому следить за фигурой особо не нужно, — смеется девушка.

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