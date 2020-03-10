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Оторвавшийся от реальности. На совещании с правительством Лукашенко не заметил обвала рубля
Источник материала: Партизан
Как думаете, сколько раз накануне Лукашенко на совещании с правительством произнес слово "рубль"?
В понедельник Лукашенко провел совещание с руководством Совмина. Казалось бы, судьба национальной валюты на фоне главной новости дня должна была стать если не основной, то одной из ключевых тем на совещании.
Но нет. Мы изучили официальные публикации о совещании, но не нашли там ни одного упоминания о курсе белорусского рубля из уст руководителя страны.
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Как думаете, сколько раз накануне Лукашенко на совещании с правительством произнес слово "рубль"?
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