Нежеланная корона. Что ждет мировую экономику из-за эпидемии нового вируса?

Источник материала: Аргументы и факты

Как вспышка заболевания будет влиять на глобальную экономику? "АиФ" собрал прогнозы мировых финансовых институтов.

Всемирная торговая организация

По мнению генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, коронавирус окажет существенное влияние на мировую экономику. География эпидемии и количество подтвержденных случаев заболевания увеличиваются каждый день, населенные пункты закрываются на карантин, приостанавливается работа предприятий, нарушаются транспортно-логистические связи. Все это негативно влияет на экономику.

«Влияние коронавируса на мировую экономику, вероятно, будет значительным и начнет проявляться в ближайшие недели», — цитирует Азеведу агентство Reuters.



Они нами управляют. Профессор из США о том, как защититься от коронавирусов Подробнее

Министерство экономического развития России

То, что влияние COVID-19 на глобальную экономику превзошло первоначальные прогнозы, признал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он отметил, что макропрогноз развития России на период 2020–2022 гг. недостаточно учитывает этот риск. Министерству даже придется готовить новый прогноз.

«Сейчас мы понимаем, что последствия (распространения коронавируса — прим. ред.) будут более глубокими. В то же время четких прогнозов развития эпидемиологической ситуации никто дать не может», — цитирует Решетникова «Интерфакс».

Bank of America

Ситуация с распространением коронавируса для мировой экономики может стать худшей со времен последнего кризиса, считают в Bank of America. Организация снизила прогноз роста глобального ВВП на этот год до 2,8%.

Экономист Bank of America Адитья Бхаве обращает внимание, что темпы роста мировой экономики и так были слабыми до вспышки COVID-19. Прогноз по Китаю, где впервые было зафиксировано заболевание, снижен с 5,6% до 5,2%.

«Продолжительные сбои в работе предприятий в КНР повредят глобальным цепочкам поставок товаров. Замедление туристических потоков станет еще одним препятствием для Азии. Ограниченные вспышки инфекции вроде той, что произошла в Италии, возможны во многих странах, что приведет к увеличению карантина и потере доверия», — цитирует Бхаве Business Insider.



Мур-мур — и ты здоров! Помогут ли кошки в борьбе с коронавирусом? Подробнее

Центральный банк России

По словам заместителя председателя Центробанка России Ксении Юдаевой, влияние коронавируса на нашу экономику будет минимальным.

«Прямое влияние на нашу экономику минимальное. Есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточно стабильная. Но при этом она требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», — цитирует Юдаеву ТАСС.

Организация экономического сотрудничества и развития

Из-за коронавируса прогноз по мировой экономике на 2020 год сразу на 0,5% ухудшила ОЭСР.

«Если допустить, что распространение вируса достигнет пика в Китае в первом квартале 2020 года и вспышки в других странах будут ограниченными, глобальный рост может сократиться примерно на 0,5% в этом году относительно ожиданий, опубликованных в экономическом прогнозе от ноября 2019 года. Таким образом, рост мирового ВВП в 2020 году снизится до 2,4%», — говорится в докладе Организации.

Если эпидемия стихнет, в следующем году темпы роста глобальной экономики могут составить 3,3%.

Если же распространение COVID-19 сдержать не удастся, темпы роста мирового ВВП могут снизиться на 1,5% в этом году, предупреждает ОЭСР.



«Мы не умрем». Вирусолог — о сценариях развития эпидемии коронавируса Подробнее

Счетная палата России

Как полагает председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, коронавирус будет иметь серьезное влияние на мировую экономику.

«Я думаю, что сегодня в выступлении министра экономического развития также было сказано, что последствия от коронавируса, скорее всего, будут глубже, чем предполагалось до сих пор при прогнозировании российского бюджета. Сейчас мы буквально в последние дни имеем новые прогнозы — и ОЭСР, и других международных организаций, — где сказано, что влияние на мировую экономику может быть до 0,4% снижения мирового ВВП, что, соответственно, на нас тоже повлияет», — цитирует Кудрина ТАСС.