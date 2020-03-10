Грибница из-под Кобрина

Источник материала: Кобринский вестник



Слева направо: представитель генподрядчика (филиал ПМК №17, ОАО «Полесьежилстрой») Максим Дюсенов, заместитель директора по строительству Александр Ажеронок, специалист по организации строительства Артем Росол

Территория, расположенная в 1,5 км южнее д. Борисово, с июля 2019 года превратилась в огромную стройплощадку и вызвала большой интерес у кобринчан. За комментариями мы обратились к представителю СООО «Белтрансвейс» Константину Кадлубовичу.

– Данная площадка входит в свободную экономическую зону «Брест», здесь строится сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибниц (компоста с подсеянным мицелием гриба шампиньон). Заказчиком строительства выступает ООО «БТВ-Агро», дочернее предприятие «Белтрансвейс». Основной объём продукции планируется экспортировать в Россию, – рассказывает Константин Леонардович.

Будущее производство вошло в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, предусмотренную Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31.

Подготовка к строительству, от зародившейся идеи до оформления всех необходимых разрешительных документов, заняла более четырех лет. Как заметил Константин Кадлубович, площадка в нашем районе подходила для строительства по многим причинам: удобная логистика – предприятие находится недалеко от трассы М1, достаточный объём энергоресурсов, наличие необходимой сырьевой базы.

– Для изготовления грибного компоста необходимы три основных компонента: солома, куриный помёт и известь. Солому мы планируем закупать как в хозяйствах Кобринского района, так и в соседних, куриный помёт – в ОАО «Кобринская птицефабрика», – продолжает Константин Леонардович.

На 76 га будут размещены два производственных цеха, технологические резервуары, административное здание и подсобные помещения, остальная территория будет предназначена для складирования соломы.

– К строительству мы привлекли в основном местных подрядчиков. К концу весны – началу лета планируем начать устанавливать технологическое оборудование. В строительство уже вложено более 15 млн белорусских рублей, весь проект ООО «БТВ-Агро» обойдётся примерно в 20 млн евро, – делится Константин Кадлубович.

Стандартизированных подходов к обустройству и технологии производства грибного компоста нет, но есть определённые основы и биологические процессы. Прародительницей промышленного производства компоста и выращивания шампиньонов является Голландия, там использовали для выращивания компост на основе конского навоза. Из Голландии технология перекочевала в Польшу, где конский навоз заменили свежей соломой и куриным помётом.

Сложной задачей оказалось найти технолога производства, замечает Константин Кадлубович, потому что в нашей стране не готовят специалистов подобного профиля. Так, на предприятие приглашён и сопровождал проект уже на стадии проектирования технолог-канадец. Некоторые смежные специалисты уже сейчас проходят подготовку на СООО «Бонше», которое занимается выращиванием шампиньонов в Бресте.

Непосредственно на производстве будет задействовано около 60 человек: управленческий персонал, механики, операторы погрузчиков, механизаторы, водители, подсобные рабочие и др.

Планируется, что производство запустят весной 2021 года.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото: Людмила Пашкович.