В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал « 7 дней ».

«Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому – 72, это я», - пошутил Мясников.



«Пельмени» в свободном плавании. Как живут экс-участники популярного шоу Подробнее

Напомним, Михалкова сообщила о своем уходе из коллектива в октябре прошлого года. По ее словам, это решение не было спонтанным. Михалкова считает, что «достигла потолка» в этом шоу и не хочет «застревать в одном образе».

Недавно стало известно, что экс-участница «Уральских пельменей» после ухода из проекта уехала в США. Сообщалось, что артистка находится в Майами. В соцсетях она рассказала, что планирует в ближайшее время написать книгу о своих приключениях. При этом Михалкова отметила, что не собирается навсегда уезжать из России.