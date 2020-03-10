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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
10.03.2020 12:26 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Екатерина Чеснокова /
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «
«Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому – 72, это я», - пошутил Мясников.
Напомним, Михалкова сообщила о своем уходе из коллектива в октябре прошлого года. По ее словам, это решение не было спонтанным. Михалкова считает, что «достигла потолка» в этом шоу и не хочет «застревать в одном образе».
Недавно стало известно, что экс-участница «Уральских пельменей» после ухода из проекта уехала в США. Сообщалось, что артистка находится в Майами. В соцсетях она рассказала, что планирует в ближайшее время написать книгу о своих приключениях. При этом Михалкова отметила, что не собирается навсегда уезжать из России.
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников...
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