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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

10.03.2020 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

«Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому – 72, это я», - пошутил Мясников.

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
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Напомним, Михалкова сообщила о своем уходе из коллектива в октябре прошлого года. По ее словам, это решение не было спонтанным. Михалкова считает, что «достигла потолка» в этом шоу и не хочет «застревать в одном образе».

Недавно стало известно, что экс-участница «Уральских пельменей» после ухода из проекта уехала в США. Сообщалось, что артистка находится в Майами. В соцсетях она рассказала, что планирует в ближайшее время написать книгу о своих приключениях. При этом Михалкова отметила, что не собирается навсегда уезжать из России.

 
 
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников...
 
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