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В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину

10.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

09.03.2020 года в 23-21 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже 4-этажного жилого дома по ул. Зои Космодемьянской в Пинске.

В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление в подъезде, входная дверь в горевшую квартиру была открыта. В жилой комнате на входе в коридор работники МЧС обнаружили хозяина квартиры: мужчина 1959 года рождения стоял у дверного проема. Его вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенного осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался.

Из квартиры на 4-м этаже спасатели эвакуировали двух человек: мужчину и женщину. Они не пострадали. Эвакуация из остальных квартир не проводилась в связи с отсутствием в них задымления.

В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину
 В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Огнем повреждены мебель и имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Соседние квартиры не повреждены.

В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину
 В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  09.03.2020 года в 23-21 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже 4-этажного жилого дома по ул. Зои Космодемьянской в Пинске. Прибывшие к месту...
 
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