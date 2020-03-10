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В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину
10.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
09.03.2020 года в 23-21 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже 4-этажного жилого дома по ул. Зои Космодемьянской в Пинске.
Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление в подъезде, входная дверь в горевшую квартиру была открыта. В жилой комнате на входе в коридор работники
Из квартиры на 4-м этаже спасатели эвакуировали двух человек: мужчину и женщину. Они не пострадали. Эвакуация из остальных квартир не проводилась в связи с отсутствием в них задымления.
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Причина пожара устанавливается.
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09.03.2020 года в 23-21 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже 4-этажного жилого дома по ул. Зои Космодемьянской в Пинске. Прибывшие к месту...
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