 В Пинске на пожаре в квартире работники МЧС спасли мужчину

Источник материала: Виртуальный Брест

09.03.2020 года в 23-21 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже 4-этажного жилого дома по ул. Зои Космодемьянской в Пинске.





Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление в подъезде, входная дверь в горевшую квартиру была открыта. В жилой комнате на входе в коридор работники МЧС обнаружили хозяина квартиры: мужчина 1959 года рождения стоял у дверного проема. Его вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенного осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался.

Из квартиры на 4-м этаже спасатели эвакуировали двух человек: мужчину и женщину. Они не пострадали. Эвакуация из остальных квартир не проводилась в связи с отсутствием в них задымления.







Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Огнем повреждены мебель и имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Соседние квартиры не повреждены.







Причина пожара устанавливается.