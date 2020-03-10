Туристы встретили на лесной тропе хищника, но он повел себя необычно. Посмотрите, что он сделал

Источник материала: Tut.by

В Канаде туристы прогуливались по заснеженной лесной тропе и неожиданно встретили койота. Хищник тоже увидел людей, но начал вести себя совсем не так, как обычно. Людям удалось снять встречу на видео: посмотрите, как повел себя койот.