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Туристы встретили на лесной тропе хищника, но он повел себя необычно. Посмотрите, что он сделал
Источник материала: Tut.by
В Канаде туристы прогуливались по заснеженной лесной тропе и неожиданно встретили койота. Хищник тоже увидел людей, но начал вести себя совсем не так, как обычно. Людям удалось снять встречу на видео: посмотрите, как повел себя койот.
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Людям удалось снять встречу на видео.
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