ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спикером парламента Азербайджана стала женщина

10.03.2020 12:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председателем парламента Азербайджана избрана Сахиба Гафарова, кандидатура которой была выдвинута партией "Ени Азербайджан".



Решение принято на первом пленарном заседании Милли Меджлиса VI созыва.

По результатам голосования, Сахиба Гафарова получила поддержку 116 парламентариев, передает moscow-baku.ru

Новый спикер выразила признательность председателю и членам партии "Ени Азербайджан".

Партия "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), согласно Википедии,  правоцентристская политическая партия в Азербайджане, является правящей пропрезидентской партией. 

Начиная с 1995 года её представители занимают большинство мест в Милли Меджлисе (парламенте).


В свое время председателем партии в конце марта 2005 стал президент страны Ильхам Алиев, сменивший на этом посту своего отца, скончавшегося в 2003 году — Гейдара Алиева, который и был её основателем.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председателем парламента Азербайджана избрана Сахиба Гафарова, кандидатура которой была выдвинута партией "Ени Азербайджан".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Туркменистане придумали свой способ борьбы с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика