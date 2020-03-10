Спикером парламента Азербайджана стала женщина









Решение принято на первом пленарном заседании Милли Меджлиса VI созыва.





moscow-baku.ru По результатам голосования, Сахиба Гафарова получила поддержку 116 парламентариев, передает





Новый спикер выразила признательность председателю и членам партии "Ени Азербайджан".





Википедии , правоцентристская политическая партия в Азербайджане, является правящей пропрезидентской партией. Партия "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), согласно, правоцентристская политическая партия в Азербайджане, является правящей пропрезидентской партией.





Начиная с 1995 года её представители занимают большинство мест в Милли Меджлисе (парламенте).









В свое время председателем партии в конце марта 2005 стал президент страны Ильхам Алиев, сменивший на этом посту своего отца, скончавшегося в 2003 году — Гейдара Алиева, который и был её основателем.







