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Движение грузовиков в «Каменном Логе» затруднено. На литовской стороне ведутся работы
10.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По информации литовской таможенной службы, сегодня с 11.00 до 15.00 (ориентировочно) по белорусскому времени в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») будет осуществляться обновление программных продуктов, в связи с чем движение грузового транспорта через данный участок белорусско-литовской границы будет затруднено.
Следующим по грузовому направлению просьба учитывать информацию.
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По информации литовской таможенной службы, сегодня с 11.00 до 15.00 (ориентировочно) по белорусскому времени в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») будет...
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