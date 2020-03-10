Российский фондовый рынок обвалился вслед за нефтью

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

На открытии торгов Мосбиржи 10 марта ключевые фондовые индексы России рухнули.

Индекс Мосбиржи снизился на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года), сообщает ТАСС .

Обвал рынка произошел после рекордного обвала цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+ о снижении добычи (против выступили Россия и Казахстан). 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизился более чем на 30%. Цена достигала 31,02 доллара за баррель. 10 марта начался подъем, цена нефти росла до 37,22 долларов за баррель.

Для поддержки рубля, обвалившегося вслед за нефтью, российский Центробанк начал продажу валюты .