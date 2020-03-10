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Российский фондовый рынок обвалился вслед за нефтью
10.03.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
На открытии торгов Мосбиржи 10 марта ключевые фондовые индексы России рухнули.
Индекс Мосбиржи снизился на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года), сообщает
Обвал рынка произошел после рекордного обвала цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+ о снижении добычи (против выступили Россия и Казахстан). 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизился более чем на 30%. Цена достигала 31,02 доллара за баррель. 10 марта начался подъем, цена нефти росла до 37,22 долларов за баррель.
Для поддержки рубля, обвалившегося вслед за нефтью, российский Центробанк
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На открытии торгов Мосбиржи 10 марта ключевые фондовые индексы России рухнули.
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