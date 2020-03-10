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Российский фондовый рынок обвалился вслед за нефтью

10.03.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

На открытии торгов Мосбиржи 10 марта ключевые фондовые индексы России рухнули.

Индекс Мосбиржи снизился на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года), сообщает ТАСС.

Обвал рынка произошел после рекордного обвала цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+ о снижении добычи (против выступили Россия и Казахстан). 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизился более чем на 30%. Цена достигала 31,02 доллара за баррель. 10 марта начался подъем, цена нефти росла до 37,22 долларов за баррель.

Для поддержки рубля, обвалившегося вслед за нефтью, российский Центробанк начал продажу валюты

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На открытии торгов Мосбиржи 10 марта ключевые фондовые индексы России рухнули.
 
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