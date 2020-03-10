ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководитель минского «Динамо» выбран на еще одну должность

10.03.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков выбран новым главой Совета клубов Федерации хоккея Беларуси, сообщает hockey.by.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Басков будет представлять интересы белорусских клубов в Исполнительном комитете Федерации хоккея Беларуси, доводить до членов Исполкома те предложения, которые выдвинет Совет.

Как сообщает сайт ФХБ, при утверждении Дмитрия Баскова звучали аргументы о том, что минское «Динамо» заинтересовано в развитии отечественного чемпионата, который должен стать надежным кадровым резервом белорусского клуба в КХЛ и национальной сборной. Вместе с тем, «Динамо» не принимает участие в «Париматч-Экстралиге», что позволит руководителю главного клуба страны придерживаться нейтралитета при рассмотрении спорных вопросов, касающихся белорусского чемпионата.

На этой должности Басков сменил и.о. зампредседателя «Юности» Алексея Торбина, который теперь будет его заместителем.

Напомним, что Дмитрий Басков также является замом председателя Федерации хоккея Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков выбран новым главой Совета клубов Федерации хоккея Беларуси, сообщает hockey.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский фондовый рынок обвалился вслед за нефтью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика