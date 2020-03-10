Руководитель минского «Динамо» выбран на еще одну должность

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков выбран новым главой Совета клубов Федерации хоккея Беларуси, сообщает hockey.by .



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Басков будет представлять интересы белорусских клубов в Исполнительном комитете Федерации хоккея Беларуси, доводить до членов Исполкома те предложения, которые выдвинет Совет.

Как сообщает сайт ФХБ, при утверждении Дмитрия Баскова звучали аргументы о том, что минское «Динамо» заинтересовано в развитии отечественного чемпионата, который должен стать надежным кадровым резервом белорусского клуба в КХЛ и национальной сборной. Вместе с тем, «Динамо» не принимает участие в «Париматч-Экстралиге», что позволит руководителю главного клуба страны придерживаться нейтралитета при рассмотрении спорных вопросов, касающихся белорусского чемпионата.

На этой должности Басков сменил и.о. зампредседателя «Юности» Алексея Торбина, который теперь будет его заместителем.

Напомним, что Дмитрий Басков также является замом председателя Федерации хоккея Беларуси.