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Белорусский рубль укрепился 10 марта

10.03.2020 13:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

После резкого падения 9 марта белорусский рубль по итогам торгов во вторник несколько поднялся по отношению к доллару и евро, но снизился по отношению к российскому рублю.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 10 марта курс доллара составил 2,3208 рубля. По сравнению с 9 марта курс американской валюты снизился на 0,031 рубля.  Евро также подешевел на 0,0395 до 2,6355 рубля.

Российский рубль, напротив, подорожал на 0,058 до 3,2208 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Вчерашнее резкое снижение белорусского рубля стало следствием падения российского рубля. Это произошло на фоне обвала цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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После резкого падения 9 марта белорусский рубль по итогам торгов во вторник несколько поднялся по отношению к доллару и евро, но снизился по отношению к...
 
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