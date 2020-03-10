В Мозыре нога девочки застряла в решетке: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Mlife

9 марта в 14-07 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что на бульваре Юности в Мозыре у девочки застряла нога в металлической решетке слухового окна подвала. Самостоятельно освободить ногу она не могла. Потребовалась помощь спасателей.







По предварительным данным, девочка 2009 г.р., играла на улице около подъезда. В какой-то момент нога попала в металлическую решетку слухового окна подвала. Работниками МЧС при помощи специального инструмента освободили ее. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.



Фрагмент спасательной операции на видео МЧС.