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В Мозыре нога девочки застряла в решетке: потребовалась помощь спасателей

10.03.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

9 марта в 14-07 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что на бульваре Юности в Мозыре у девочки застряла нога в металлической решетке слухового окна подвала. Самостоятельно освободить ногу она не могла. Потребовалась помощь спасателей.



По предварительным данным, девочка 2009 г.р., играла на улице около подъезда. В какой-то момент нога попала в металлическую решетку слухового окна подвала. Работниками МЧС при помощи специального инструмента освободили ее. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.

Фрагмент спасательной операции на видео МЧС.

 
 
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9 марта в 14-07 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что на бульваре Юности в Мозыре у девочки застряла нога в металлической решетке окна...
 
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