"БЕЛДЖИ" готов рассматривать выпуск электромобилей при продаже 5-10 тыс. авто в год

Источник материала: Виртуальный Брест

СЗАО "БЕЛДЖИ" готово рассматривать выпуск электромобилей в Беларуси при условии продажи 5-10 тыс. авто в год. Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.





"С точки зрения стратегии, если будет массовый спрос - где-то около 10 тыс. автомобилей в год, целесообразно вести подготовку производства. Даже 5 тыс. электромобилей, наверное, хватило бы, чтобы мы приняли решение о подготовке производства. Думаю, если бы увидели рынок 5-10 тыс. электромобилей, то пошли бы на освоение", - пояснил Геннадий Свидерский.





Еще один важный фактор - экспортные рынки. "БЕЛДЖИ" поставляет авто на рынки Беларуси и России, ведутся переговоры с Казахстаном, Узбекистаном, другими странами. Электромобили востребованы на европейском рынке.

На "БЕЛДЖИ" поступили четыре электромобиля модели Geely Geometry A. Это полностью китайские авто, "БЕЛДЖИ" к их производству не имеет отношения. Один из электромобилей будут тестировать на заводе, еще три вскоре поступят в дилерские центры. Они не предназначены для продажи, только для тестирования и изучения спроса.

"Обещают, что полноценное возобновление поставок будет где-то в середине апреля. Надеемся, что обойдемся без простоев - у нас есть определенные комплектующие. Если будут приходить следующие, то все должно нормализоваться", - сказал директор предприятия Геннадий Свидерский.













"У нас заявка протестировать электромобиль технически и коммерчески, чтобы потом принять решение о дальнейших этапах развития этого направления у нас на заводе, - пояснил директор "БЕЛДЖИ". - Нужно провести всесторонние эксплуатационные испытания: устраивает нас такая машина или нет, конкурентоспособна она или нет".













Что касается возможной цены в Беларуси на электромобиль Geely Geometry A, то, по мнению Геннадия Свидерского, о конкретной цифре пока говорить рано - нужно видеть себестоимость машины и рыночную среду. Кроме того, при ввозе электромобиля в Беларусь пришлось уплатить таможенную пошлину, НДС, утилизационный сбор - все это ведет к удорожанию авто. Поэтому для массового использования нужно создавать более комфортные условия для электромобилей, и соответствующие проекты документов в Беларуси готовятся, добавил Геннадий Свидерский.









В Беларуси тестируется версия Geely Geometry A с запасом хода 500 км. В нем есть система адаптивного круиз-контроля, системы реагирования на пешехода и велосипедиста, интеллектуальная система автоматической парковки.

Фото Оксаны Манчук