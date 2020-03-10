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Иван Лавринович: «Местной власти важно следить за тем, чтобы вопросы решались комплексно». Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прием для работников Белорусской атомной электростанции

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Местной власти важно следить за тем, чтобы вопросы решались комплексно». Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прием для работников Белорусской атомной электростанции

Островец – динамично развивающийся город, в котором по состоянию на январь текущего года проживают более 11,5 тысяч жителей. Планируется, что к 2030 году эта цифра вырастет до 25-30 тысяч человек.
 
Как отметил Иван Лавринович, ежегодно в Островце строится 5-6 многоквартирных жилых домов – это порядка 300 квартир, параллельно создается вся необходимая инфраструктура. Планомерно вводятся в эксплуатацию социальные объекты. В этом году запущена первая очередь центральной районной больницы, открытие второй очереди планируется на второе полугодие 2020-го. Вскоре должен открыться культурно-развлекательный центр, также начинается строительство ледового дворца и автовокзала.
 
Иван Лавринович: «Местной власти важно следить за тем, чтобы вопросы решались комплексно». Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прием для работников Белорусской атомной электростанции
 
Островец растет – сюда съезжаются люди из разных городов Беларуси. Соответственно от этого зависит, насколько оправдываются ожидания прибывающих в Островец жителей. Например, одного из работников БелАЭС волнует проблема безопасного движения пешеходов по улицам города.
 
Иван Лавринович: «Местной власти важно следить за тем, чтобы вопросы решались комплексно». Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прием для работников Белорусской атомной электростанции
 
По словам мужчины, вдоль улиц Октябрьской, Зеленой и Володарского не оборудованы тротуары и нет ограждений. Дело в том, что именно по этим маршрутам дети ежедневно ходят на занятия. В непогоду движение пешеходов затруднено из-за слякоти. Решение проблемы уже готово – все три улицы будут реконструированы. Улица Володарского закрывается для реконструкции уже в апреле. Здесь построят кольцевую развязку, создадут пешеходно-рекреационную зону для жителей города.
 
Иван Лавринович: «Местной власти важно следить за тем, чтобы вопросы решались комплексно». Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прием для работников Белорусской атомной электростанции

– Все инженерные работы должны быть сделаны до декабря, а благоустройство улицы лучше провести следующей весной, – заметил Иван Лавринович. – Но на время строительных работ нужно найти временное решение проблемы – поставить знаки, сделать настилы.

 
Работник БелАЭС также поднял вопрос, который касался обустройства площадок для выгула собак. В Островце немало жителей, у которых есть домашние питомцы, но пока нет возможности выгуливать и заниматься тренировкой животных в специально отведенном месте. Еще одна сторона вопроса – среди владельцев собак мало тех, кто их регистрирует.
 
 Регистрация домашних животных обязательна и предусмотрена правилами их содержания. Об этом должен знать каждый владелец собаки. А обустроить такую площадку можно совместными усилиями жителей и ЖКХ, – ответил Иван Лавринович. – Сделать это можно во время субботников своими силами. Опыт в решении вопроса стоит позаимствовать у других городов, в частности у Гродно.
 
Иван Лавринович: «Местной власти важно следить за тем, чтобы вопросы решались комплексно». Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прием для работников Белорусской атомной электростанции

 
Генеральным планом в Островце определены три площадки для выгула собак. Одна из них – в новом микрорайоне.
 
 Каждый прием граждан уникален и показывает, насколько эффективно решаются проблемы на местах. От инициативы жителей региона многое зависит, – подчеркнул помощник Президента.

– Местной власти важно следить за тем, чтобы подобные социальные вопросы решались комплексно, – подвел итог Иван Лавринович. – Нужно открыто говорить о проблемах, привлекать местных жителей к их обсуждению. Мы должны быть готовы к диалогу и принятию компромиссных решений.

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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