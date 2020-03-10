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Фейерверк, студия блогеров и гости из Африки. Опубликована программа фестиваля Millennium
10.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напомним, II Международный фестиваль Millennium состоится в Бресте с 12 по 15 марта. 11 марта пройдёт молодёжный open air в честь открытия фестиваля на площадке перед ДК профсоюзов, где состоятся розыгрыши бытовой техники, мастер классы от студии блогеров из Минска. В открытии примут участие не только официальные лица. Основой вечернего молодёжного мероприятия станут сеты от ди джея и большая open air дискотека.
Конкурсные прослушивания фестиваля начнутся 12 марта. С 9 утра и до 8 вечера на сцене ДК профсоюзов продемонстрируют свое творчество юные музыканты. Организаторы обещают не только красочные номера, но и яркие Церемонии награждения. Следующий конкурсный день будет насыщен исполнителями вокального и театрального жанра. В жюри данных номинации Международные продюсеры, зарубежные деятели культуры и белорусские звёзды. Певец Дядя Ваня и популярная телеведущая Светлана Боровская порадуют конкурсантов и гостей возможностью сфотографироваться и пообщаться. Вечером 13 марта в ТЦ «Экватор» состоятся показательные выступления приезжих коллективов и солистов из Западной Африки, Молдовы, России.
Самым ярким днём фестиваля Millennium станет суббота 14 марта. На площадке перед ДК профсоюзов развернуться торговые ряды, работы ремесленников, развлекательно-обучающие площадки от
Внутри здания можно будет насладится конкурсными выступления танцевальных коллективов из разных стран, работой творческих зон, всевозможными мастер классами. В фойе второго этажа будет представлена культура диаспор города Бреста, национальные костюмы, еврейские, азербайджанские, российские, польские и украинские танцы и песни.
Завершиться большой творческий форум красочным фейерверком, который состоится в 20.00 на площадке перед ДК профсоюзов.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
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Напомним, II Международный фестиваль Millennium состоится в Бресте с 12 по 15 марта. 11 марта пройдёт молодёжный open air в честь открытия фестиваля на площадке перед ДК...
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