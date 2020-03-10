Фейерверк, студия блогеров и гости из Африки. Опубликована программа фестиваля Millennium

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, II Международный фестиваль Millennium состоится в Бресте с 12 по 15 марта. 11 марта пройдёт молодёжный open air в честь открытия фестиваля на площадке перед ДК профсоюзов, где состоятся розыгрыши бытовой техники, мастер классы от студии блогеров из Минска. В открытии примут участие не только официальные лица. Основой вечернего молодёжного мероприятия станут сеты от ди джея и большая open air дискотека.





Конкурсные прослушивания фестиваля начнутся 12 марта. С 9 утра и до 8 вечера на сцене ДК профсоюзов продемонстрируют свое творчество юные музыканты. Организаторы обещают не только красочные номера, но и яркие Церемонии награждения. Следующий конкурсный день будет насыщен исполнителями вокального и театрального жанра. В жюри данных номинации Международные продюсеры, зарубежные деятели культуры и белорусские звёзды. Певец Дядя Ваня и популярная телеведущая Светлана Боровская порадуют конкурсантов и гостей возможностью сфотографироваться и пообщаться. Вечером 13 марта в ТЦ «Экватор» состоятся показательные выступления приезжих коллективов и солистов из Западной Африки, Молдовы, России.

Самым ярким днём фестиваля Millennium станет суббота 14 марта. На площадке перед ДК профсоюзов развернуться торговые ряды, работы ремесленников, развлекательно-обучающие площадки от ГАИ и МЧС . Будут представлены автомобили, мотоциклы и другая специальная техника, снаряжение, которое можно будет примерить. Самые активные смогут пообщаться с корреспондентом журнала «Юный спасатель» и получить памятные сувениры. Во второй половине дня пройдет шоу-выставка внедорожных автомобилей клуба 4х4 Brest, выступление духового оркестра в/ч 5526, фаер-шоу и программа от цирковой студии.





Внутри здания можно будет насладится конкурсными выступления танцевальных коллективов из разных стран, работой творческих зон, всевозможными мастер классами. В фойе второго этажа будет представлена культура диаспор города Бреста, национальные костюмы, еврейские, азербайджанские, российские, польские и украинские танцы и песни.

Завершиться большой творческий форум красочным фейерверком, который состоится в 20.00 на площадке перед ДК профсоюзов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.