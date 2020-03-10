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Экологический патруль вышел на "тропу войны" против мусора. Вы тоже так можете

10.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

И вновь с приходом весны все больше становится актуальным наведение порядка на земле. Так, администрацией Московского района г. Бреста была инициирована очередная экологическая акция по уборке городских территорий от бытового мусора в районе ул. Московская (за ТЦ «Корона») до ул. Советской конституции.

Экологический патруль вышел на "тропу войны" против мусора. Вы тоже так можете

Участниками данной акции стали волонтеры ОО «БРСМ», которым удалось в очередной раз показать свою эффективность и значимость в решении актуальных проблем в области санитарного состояния территорий. Благодарим их за участие!

Экологический патруль вышел на "тропу войны" против мусора. Вы тоже так можете

В Московском районе планируется много аналогичных акций, приглашаем всех желающих принять участие в наведении порядка на земле!

Экологический патруль вышел на "тропу войны" против мусора. Вы тоже так можете

Наш контактный телефон: 8 (0162) 322 600, 322 601.

Экологический патруль вышел на "тропу войны" против мусора. Вы тоже так можете

 
Теги: Брест
 
 
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  И вновь с приходом весны все больше становится актуальным наведение порядка на земле. Так, администрацией Московского района г. Бреста была инициирована...
 
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