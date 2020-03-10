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Экологический патруль вышел на "тропу войны" против мусора. Вы тоже так можете
10.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
И вновь с приходом весны все больше становится актуальным наведение порядка на земле. Так, администрацией Московского района г. Бреста была инициирована очередная экологическая акция по уборке городских территорий от бытового мусора в районе ул. Московская (за ТЦ «Корона») до ул. Советской конституции.
Участниками данной акции стали волонтеры ОО «БРСМ», которым удалось в очередной раз показать свою эффективность и значимость в решении актуальных проблем в области санитарного состояния территорий. Благодарим их за участие!
В Московском районе планируется много аналогичных акций, приглашаем всех желающих принять участие в наведении порядка на земле!
Наш контактный телефон: 8 (0162) 322 600, 322 601.
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