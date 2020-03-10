Источник материала: Виртуальный Брест

И вновь с приходом весны все больше становится актуальным наведение порядка на земле. Так, администрацией Московского района г. Бреста была инициирована очередная экологическая акция по уборке городских территорий от бытового мусора в районе ул. Московская (за ТЦ «Корона») до ул. Советской конституции.





Участниками данной акции стали волонтеры ОО «БРСМ», которым удалось в очередной раз показать свою эффективность и значимость в решении актуальных проблем в области санитарного состояния территорий. Благодарим их за участие!





В Московском районе планируется много аналогичных акций, приглашаем всех желающих принять участие в наведении порядка на земле!





Наш контактный телефон: 8 (0162) 322 600, 322 601.



