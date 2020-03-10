В Туркменистане придумали свой способ борьбы с коронавирусом













Centralasia.media . Пассажирам, прибывающим из-за пределов Туркменистана, проводят все необходимые исследования, измеряется температура тела. После прохождения медицинского обследования самолёт вместе с пассажирами на борту отправляется в Ашхабад, сообщает





Что касается вылетов из Туркменистана в зарубежные страны, то они по-прежнему осуществляются из международного аэропорта Ашхабада.





Как было заявлено на днях на брифинге в министерстве иностранных дел, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус.