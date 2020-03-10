ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Туркменистане придумали свой способ борьбы с коронавирусом

10.03.2020 12:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции все прибывающие в Туркменистан из-за рубежа самолёты перенаправляются в международный аэропорт Туркменабата. Об этом сообщил «Туркменпортал», ссылаясь на авиакомпанию «Туркменские авиалинии».




Пассажирам, прибывающим из-за пределов Туркменистана, проводят все необходимые исследования, измеряется температура тела. После прохождения медицинского обследования самолёт вместе с пассажирами на борту отправляется в Ашхабад, сообщает Centralasia.media.

Что касается вылетов из Туркменистана в зарубежные страны, то они по-прежнему осуществляются из международного аэропорта Ашхабада.

Как было заявлено на днях на брифинге в министерстве иностранных дел, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции все прибывающие в Туркменистан из-за рубежа самолёты перенаправляются в международный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грибница из-под Кобрина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика