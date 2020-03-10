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В Туркменистане придумали свой способ борьбы с коронавирусом
Источник материала: Партизан
В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции все прибывающие в Туркменистан из-за рубежа самолёты перенаправляются в международный аэропорт Туркменабата. Об этом сообщил «Туркменпортал», ссылаясь на авиакомпанию «Туркменские авиалинии».
Пассажирам, прибывающим из-за пределов Туркменистана, проводят все необходимые исследования, измеряется температура тела. После прохождения медицинского обследования самолёт вместе с пассажирами на борту отправляется в Ашхабад, сообщает
Что касается вылетов из Туркменистана в зарубежные страны, то они по-прежнему осуществляются из международного аэропорта Ашхабада.
Как было заявлено на днях на брифинге в министерстве иностранных дел, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус.
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В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции все прибывающие в Туркменистан из-за рубежа самолёты перенаправляются в международный...
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