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Британский кондитер готовит торты, которые «притворяются» картошкой, бананами и авокадо
Источник материала: Tut.by
28-летний британский кулинар Бен Каллен готовит торты, которые могут ввести в заблуждение даже самого внимательного: на вид то банан, то сырая картофелина — а внутри коржи и крем.
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28-летний британский кулинар Бен Каллен готовит торты, которые могут ввести в заблуждение даже самого внимательного.
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