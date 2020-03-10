Британский кондитер готовит торты, которые «притворяются» картошкой, бананами и авокадо

Источник материала: Tut.by

28-летний британский кулинар Бен Каллен готовит торты, которые могут ввести в заблуждение даже самого внимательного: на вид то банан, то сырая картофелина — а внутри коржи и крем. Bored Panda собрал удивительные примеры его кулинарных иллюзий.